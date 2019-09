Omar Zavaleta: “Hubo ineficiencia de los funcionarios en el gasto”

Síguenos en Facebook

Al parecer, los 6 millones de soles que no se invirtieron en el sector salud y que fueron revertidos no serían los únicos montos devueltos en la gestión anterior.

El exconsejero regional de La Libertad, Omar Zavaleta, quien fue parte de la Comisión de Salud, manifestó que no se ejecutó al cien por ciento un proyecto de implementación de los centros neonatales de la región y que se tuvo que devolver una partida de dinero que hoy es el resultado de la crisis en los hospitales de La Libertad.

Zavaleta cuenta que el 2015 inician la gestión con la implementación de centros neonatales de la región a través del programa “Bienvenidos a la Vida”.

Se presentó los perfiles y se hizo toda la gestión al Ministerio de Economía. En el 2016, en el primer semestre, de los 32 proyectos que se presentaron, se aprueban 21.

¿En que consistía el proyecto “Bienvenidos a la Vida”?

En un equipamiento de punta, de todo el tema neonatal. Nos dan 12’470,719 soles. Ese dinero debió haberse comprometido en el segundo semestre de 2016, pero no se hicieron y recién empiezan a implementar en el 2017.

¿Quién fue el gerente de Salud en aquella época?

Fue Luis Arteaga Temoche. Nosotros viajamos con el presidente de la comisión, Henry Guanilo, y con Arteaga a Lima y se aprobaron 21 proyectos. Hemos acompañado para poder verificar la gestión y al final se logró la aprobación de 21.

¿Cuánto se gasta de esos 12 millones?

No se ejecuta al cien por ciento (…) Creo que el hospital Regional recibió un millón 200, al igual que el Belén.

¿A que se debe eso?

Por el tema de la burocracia y, sobre todo, que en la Subgerencia de Contrataciones no había gente eficiente. Entonces tardaban los procedimientos y lógicamente orientaban de acuerdo a su intereses.

¿Qué pasó con ese dinero que no se ejecutó?

Se devolvió al Estado, fueron más de 3 millones y medio. Según lo que ha detallado el exgerente de Salud (Eduardo Araujo), que había recuperado dinero del programa “Bienvenidos a la vida”, fueron 5 millones de soles que no se pudo ejecutar, pero ese mismo dinero que logra recuperar es parte de su ineficiencia en el gasto.

¿Por qué se devuelve ese dinero?

Cuando se trata de un proyecto de inversión pública, todo expediente tiene la vigencia de 6 meses. Entonces, pasado eso, se tiene que actualizar los precios, pero eso es resultado de la ineficiencia de los mismo funcionarios. Tú sabes que siempre se manejan con ciertos intereses.

¿Ese dinero recuperado por Araujo se ejecutó?

En el 2018 se recupera, pero no se ejecuta al cien por ciento (…) Todavía quedan saldos de dinero para este año, que eso ya lo asumió la actual gestión. Prácticamente ha pasado tres años y medio sin que se ejecuten los 12 millones de soles que se consiguieron en su momento, y eso es producto de que los funcionarios no hicieron un buen análisis de la necesidad real de los hospitales y puestos de salud, teniendo el dinero no tuvieron la capacidad de gasto.

¿Cree que hubo intereses?

Lamentablemente los funcionarios dilatan los procesos de contrataciones para atender a los recomendados y amigos de ciertas autoridades, y no se interesan por la salud de la población. Como consejero en el período 2015-2018 y representando a mi provincia, di cuenta y denuncie ante los órganos de control tales irregularidades.

¿Esa entrega de dinero se debe investigar?

Solicito a Contraloría ampliar sus investigaciones a la ejecución presupuestal de 12’ 470, 719 de soles en el proyecto “Bienvenidos a la vida” y se denuncien a los responsables de su ejecución, empezando por el titular del pliego (Valdez), gerente de Salud, sugerente de Contrataciones.