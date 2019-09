Pablo Peirano: "Miro el acumulado, no miro el Clausura"

El estratega de Carlos A. Mannucci, Pablo Peirano, destacó que el triunfo conseguido ante Unión Comercio por 2 a 1 se debió a la rebeldía y buen juego mostrado por sus dirigidos en el terreno de juego.

"El triunfo radica en que el equipo siempre se mantuvo firme y más allá de la adversidad de empezar el partido de una manera que no me gustó en los primeros minutos. Luego el equipo tuvo una rebeldía, me interesa esa manera en la que el equipo se presenta en el campo.

Los tricolores han sumado 7 puntos de 10 posibles ante rivales directos en la lucha por salir de la zona de descenso.

"Sabemos que son finales, que hay muchas cosas en juego, los partidos son todos muy parejo y lo más importante es ganar. En lo general hicimos un buen partido", remarcó.

El cuadro de Carlos A. Mannucci sumó 10 puntos de los últimos 12 disputados. Además lleva 13 unidades y marcha tercero en el Torneo Clausura.

"Es un buen comienzo del torneo y solo es eso. Hemos hablado con el equipos, nos quedan 30 puntos en juego. El equipo se encuentra muy bien y nosotros estamos en una plena constancia de mirar el acumulado, no miro el Clausura. Nuestro trabajo es mantener al equipo en Primera División y en eso nos abocamos. Nos quedan muchas finales", apuntó.