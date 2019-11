"Pellizcarán" otras partidas para cumplir con el bono

Síguenos en Facebook

A dos días de que el gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Edilberto Navarro Varas, firmara el acta en el que se compromete a incrementar 100 soles mensuales, como un bono, a 1,680 trabajadores de Seguridad Ciudadana, Servicios Generales y Obras Públicas, aún no se precisa de qué partidas se obtendrá el dinero que se requiere para cumplir con este acuerdo.

“Se le va a otorgar ese bono de los ingresos propios de la MPT. Se tendrá que reducir de otras partidas, ¿cuáles son esas partidas? Eso todavía se va a determinar con la gerente encargada de esa área; justo ayer (jueves) conversaba con ella sobre este punto; pero, sin duda, se tendrá que reducir otras partidas para poder reunir esos casi dos millones de soles que se necesita para sostener ese incremento durante el año”, manifestó ayer el regidor oficialista Robert De La Cruz.

ES REALISTA

El concejal, quien fungió de medidador entre los sindicalistas y el Ejecutivo, agregó que también se ha contemplado la posibilidad de tomar el dinero para pagar el bono a los trabajadores de lo que se recauda por los arbitrios, pero aquí reconoce hay un problema.

“Pero la gente no paga, no estamos al 100%, hay una recaudación que está al 45% y 50%. La idea de este incremento es que los trabajadores se motiven y puedan cumplir con sus funciones, pues hay críticas de la población por el mal servicio que se brinda”, manifestó.

VAMOS A PELLIZCAR

Sin embargo, Robert De La Cruz pidió no hacer un problema de esta situación, pues los funcionarios están viendo la forma de poder cumplir con todo lo acordado frente a los trabajadores.

“Insisto, se va a reducir de algunas partidas y se tendrá que pellizcar de un lado a otro lado; la idea y el compromiso es que los trabajadores nos apoyen para poder recaudar más, porque la gente paga si ellos trabajan bien”, advirtió.

ES JUSTO

En tanto, la regidora aprista Olga Cribilleros se mostró a favor del bono a los trabajadores, debido a que actualmente muchos de ellos solo perciben 930 soles al mes.

“Cuestionar el aumento no parece solidario, pues sus sueldos son bajos y es justo su reclamo. Ahora, esto tiene que ser una llamada de atención al Ejecutivo para que mejore sueldos, tiene que a ver una medida en el presupuesto para el próximo año que permita incrementar remuneraciones, porque siempre hay un candado y te niegan posibilidad de aumento”, sostuvo.

RECUERDA

Cribilleros recordó que el alcalde Daniel Marcelo duplicó el sueldo a sus funcionarios y para ellos hizo unas "móvidas" en partidas presupuestarias, a fin de obtener los dos millones de soles que se necesita para sostener las remuneraciones, por lo que le pidió hacer lo mismo para poder cumplir con los trabajadores.

"Yo apelo a que se haga un redistribución de manera responsable del manejo del presupuesto para cumplir con este compromiso, porque aparentemente 100 soles no es mucho, pero sí, ya ves, con 1,680 trabajadores se requiere un presupuesto amplio y hay que buscar los mecanismos legales, presupuestariamente argumentado para cumplir con esto", añadió.

NO MÁS CONVOCATORIAS

Cribilleros le recomendó al alcalde Daniel Marcelo ya no lanzar convocatorias para contratar personal en casi todas las áreas. "Hay excesivo personal. Yo ya he pedido un informe al respecto. Mira, tú abres el portal de la comuna y vas a ver que en cada gerencia se solicitan asistentes, personal nuevo, entonces se tiene que racionalizar el personal, ya no puedes incrementar más la planilla, se tiene que tener un manejo responsable y técnico de acuerdo a los recursos con los que se cuenta", enfatizó.

CUIDADO

Alejandro Inga Durango, decano del Colegio de Economista de la región La Libertad, opinó sobre este tema y explicó que cada institución pública tiene un presupuesto de gasto, el mismo que se divide en gasto corriente (remuneraciones) y gasto de capital (obras).

“¿Qué es lo que sucede acá? El alcalde (Daniel Marcelo) está tomando la decisión de aumentar el gasto corriente cuando no está financiado, tiene que tener un presupuesto y esto no funciona así, porque no puede sacar de una partida para aumentar salarios cuando no está aprobado por ley, eso es una falta. Eso nos evidencia de que hay una improvisación y lo han hecho para salir del paso del problema con los trabajadores. Promete, pero el problema es cómo lo va a financiar, no es fácil”, resaltó.