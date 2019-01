Piden denunciar a siete exservidores de la Región

Síguenos en Facebook

La Contraloría General de la República halló responsabilidad penal en siete exfuncionarios del Gobierno Regional de La Libertad, entre ellos el exgerente de Infraestructura, quien estuvo al frente de la selección, ejecución contractual y supervisión de la obra del Mejoramiento del Sistema de Riego de los canales San José Alto y La Concordia, en la provincia de Ascope.

A otros servidores que fueron comprendidos en esta investigación se les encontró presuntas responsabilidades administrativas.

COLAPSA

Ocurre que, en abril de 2018, esta obra cuyo presupuesto fue de 6’750,239.81 soles, colapsó cuando se realizaba la prueba hidráulica para verificar si conducía bien el agua.

Las paredes del canal se desprendieron y quebraron al paso del recurso hídrico, debido a que, presuntamente, los paños no habían sido bien compactados y el grosor de los muros no guardaban las dimensiones establecidas en el expediente técnico.

LA AUDITORÍA

A raíz de esto, la Contraloría dispuso realizar una auditoría de cumplimiento y ocho meses después emitió el informe N°029-2018, en el que detalla una serie de observaciones hechas a la obra.

Como primer punto, se detectó que realizaron pagos por partidas y metrados no ejecutados en la construcción de ambos canales, los mismos que incumplían el expediente técnico contractual.

Asimismo, no se aplicaron penalidades, lo que ocasionó que se incumpla con los objetivos del proyecto y el colapso de tres tramos de los canles, lo que ocasionó un perjuicio económico de 1’970,014,84 soles.

DESORDEN

El órgano de control también detectó desorden administrativo en la liquidación del contrato de la obra, lo que generó que se reconozcan mayores gastos generales que no correspondían.

Además, que la obra no se ejecute en el plazo previsto y por el riesgo potencial se pague un monto que no correspondía.

GRAVE

De la misma manera, la Contraloría verificó que se pagó a profesionales que no participaron en la supervisión de la obra.

El jefe de supervisión no cumplía con la experiencia requerida y no ejerció permanentemente su cargo en la obra, no aplicaron penalidades, pero sí se le pagó por trabajos no ejecutados. Esto originó un perjuicio económico de 111,426.04 soles. La empresa Edicas S.A.C. estuvo a cargo de la obra.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la Contraloría informó a la Procuraduría Pública, encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de La Libertad, para que inicie acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados.

Se trata de Jorge Bringas Maldonado, exgerente de Infraestructura en la gestión del exgobernador Luis Valdez Farías.

También se recomienda iniciar acciones legales contra los servidores Roger Ponce Fenández, Richard Chávez Mostacero, Wilmer Mayta Vásquez; Melissa Mori Miranda, Mario Rodríguez Miranda y Yussef Urrutia Mariños.

Contraloría halló responsabilidad administrativa en la exgerente de Infraestructura, Sayra Castro Vásquez, y los servidores Azucena María Muro, Elmer Vásquez Nicho y Alex Herrera Viloche.

Fuentes del gobierno regional informaron que la mayoría de estos servidores pusieron sus cargos a disposición al finalizar la gestión.

A LA EMPRESA

La Contraloría recomienda, además, informar de esta situación al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce), para que inicie acciones legales contra los contratistas de la ejecución y supervisión de las obras.

La Contraloría ofreció detalles de esta auditoría durante un taller informativo realizado la mañana de ayer.