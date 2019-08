Piden a Elías Rodríguez apoyar a la Policía Nacional

Síguenos en Facebook

El pedido es unánime. Después de que la Contraloría General de la República revelara la difícil situación por la que atraviesa la Policía Nacional en cuanto a logística y personal, en la región La Libertad, diversas autoridades han depositado sus esperanzas en el congresista apristas Elías Rodríguez Zavaleta, para empezar a cambiar esta realidad.

Ocurre que el parlamentario ha sido elegido recientemente, por unanimidad, como presidente de la Comisión de Defensa para el periodo legislativo 2019-2020 y se espera que el trabajo que haga al corto y mediano plazo, pueda significar un reforzamiento a las fuerzas del orden y por ende devolver la seguridad a la ciudadanía.

ES EL MOMENTO

El primero en salir a opinar sobre la situación de la Policía Nacional y el débil sistema de seguridad ciudadana en nuestra ciudad, ha sido el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, quien considera que es momento de que se evalúe su propuesta de que el Ejército Peruano salga a patrullar las zonas donde la Policía no llega.

“Nosotros venimos insistiendo hace años sobre esta debilidad que ha tenido la Policía Nacional con la falta de efectivos y ha quedado corroborado con el informe de la Contraloría. Eso se ve reflejado en ese déficit altísimo que se tiene: 1 policía para 1,115 pobladores, en la región La Libertad. Es por eso que la violencia nos ha ganado y es por ello que planteábamos que el Ejército debe apoyar a cubrir los espacios que se tiene por la falta de efectivos”, insistió.

MEDIDAS

Marcelo comentó que, en los próximos días, tratará de sostener un diálogo con el congresista Elías Rodríguez para plantearle sostener una reunión en Trujillo, a fin de adoptar medidas y estrategias que puedan hacer reducir el índice delincuencial y la ola de crímenes.

“Antes de que asuma esa tarea (presidente de la Comisión de Defensa), mantuvo contacto con él y me expresó todas sus ganas de trabajar para afrontar esta situación y también revisar a nivel del Congreso la propuesta para que el Ejército patrulle las calles. Ustedes recuerden que yo ya me he presentado en el Parlamento para hacer este pedido, pero no le han dado el trámite correspondiente. Ahora, con el congresista liberteño, esperamos tener ese apoyo”, indicó el alcalde.

TODOS PARTICIPAN

Marcelo fue enfático al sostener que no perderá más tiempo y le planteará a Rodríguez celebrar la reunión la próxima semana. En este cónclave deben participar todas las autoridades locales, incluso los alcaldes de los centros poblados y territorios vecinales, pues son en estos sectores donde la delincuencia campea.

“Tenemos que tomar decisiones. Y creo que el Gobierno se está burlando no solo del alcalde sino de todo Trujillo. Recuerdo que el ministro del Interior, Carlos Morán, trajo 500 policías para Trujillo y dijo que era parte de un plan estratégico que había diseñado; sin embargo, 28 días después, se los llevó. Después vino a la ciudad una sesión que organizó la Comisión de Defensa y lo hizo como si no hubiera pasado nada. Eso es una burla”, advirtió.

DISPUESTO a APOYAR

Quien también se pronunció sobre el tema fue el consejero delegado David Calderón de los Ríos, quien dijo que el consejo está dispuesto a aprobar cualquier partida presupuestaria para apoyar a la Policía Nacional, en cuanto a dotarlo de mayor logística o flota vehicular.

“Esto realmente preocupa porque es un problema a nivel nacional. Vemos que bandas internacionales están incursionando en nuestro país y, realmente, no sé que espera el Ejecutivo, en este caso desde la presidencia de la República, para tomar medidas más radicales”, planteó.

FACTOR RODRÍGUEZ

David Calderón se sumó al pedido de Daniel Marcelo y comprometió al congresista Elías Rodríguez a cumplir sus funciones en la Comisión de Defensa y pueda empezar a generar cambios en la Policía Nacional.

“Desde ya, esperemos que el congresista (Elías Rodríguez) cumpla con las funciones que le corresponde y gestione ante el Ministro del Interior la posibilidad de que regresen los policías que le habían asignado a Trujillo.

“Y esto no solo debe nacer de de Elías Rodríguez sino de todos los congresistas de la región La Libertad, ellos deben unirse y pedir que el ministro, Carlos Morán, devuelva la cantidad de policías que se asignó a la región”, apuntó.

Además, exigió que haya un cambio en funciones de la Policía, pues ahora es la Fiscalía la que investiga y no los agentes del orden .

DE COLEGA A COLEGA

Richard Acuña Núñez, congresista por Alianza Para el Progreso (APP), manifestó que es importante tener a un parlamentario liberteño en la presidencia de la Comisión de Defensa, pues permitirá articular mejor con el Ejecutivo.

“Se tiene que convocar al Ejecutivo para hacer un trabajo en conjunto, acá se requiere unión de esfuerzos para tratar de reducir estos indicadores, que nos están llevando a ser considerada una de las regiones más inseguras del país, y tenemos que poner alto a ello”, subrayó Acuña.

El legislador llegó ayer a Trujillo para participar de una serie de reuniones con autoridades locales.

Dijo que su prioridad era mantener contacto con el jefe de la Policía en la región La Libertad, general PNP. Óscar Gonzales Rabanal.