Piden a Mnauel Llempén no perder más tiempo

La decisión del gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, de impulsar, en un primer momento, la propuesta de expertos canadienses para ejecutar una obra integral en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y León Dormido, para luego dejarla de lado, ha generado una serie de cuestionamientos.

Gloria Montenegro Figueroa, congresista de la República, fue enfática al sostener que no se puede permitir que empresas que no cuentan con la “rigurosidad técnica” lleguen a hacer que nuestras autoridades pierdan el tiempo, cuando este tipo de obras necesitan una prioridad “uno”.

TÉCNICO Y NO POLÍTICO

“Estos son trabajos netamente técnicos. Acá la política no tiene nada que ver y se tiene que apostar por lo mejor para la región. Lamentablemente, la propuesta hecha por los canadienses no tenía validez técnica y como lo han dicho varios especialistas, significaría un costo sumamente elevado, además de no ser técnicamente viable”, recalcó la legisladora.

A lo que se refiere la parlamentaria era que la propuesta canadiense consistía en ejecutar una obra integral (unir las tres quebradas) y derivar el agua por un canal en una ruta que no es la natural y al final depositarla en el río Moche.

“Este tema ya se ha explicado desde hace un buen tiempo atrás. Cada quebrada debe ir por su cauce natural. No se puede ir en contra de la naturaleza. Eso, insisto, se ha explicado de manera técnica en la Cámara de Comercio de La Libertad”, recordó.

RETOMEN

Montenegro pidió al gobierno regional de La Libertad dar vuelta la página y retomar su labor de unidad ejecutora y ejecute los 220 millones de soles que las empresas Backus, Cementos Pacasmayo, Telefónica y Minera Poderosa, bajo la modalidad de obras por impuestos, han decidido invertir en la quebrada San Ildefonso y el ensanchamiento y reforzamiento del puente del río Moche, a donde se derivarán las aguas.

“De la misma manera se debe terminar los estudios para las quebradas El León y San Carlos, elaborar los expedientes y convocar a concurso público. No hay que esperar un año más sin la ejecución de obras”, advirtió.

SIN RESULTADOS

Quien también se pronunció sobre la problemática de las quebradas fue el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, quien sostuvo que a pesar que siempre han ofrecido el apoyo al gobierno regional y Central para poder impulsar las obras, aún no se ven los resultados esperados.

“Es importante ejecutar esta obra porque estas quebradas afectan a Trujillo, los alrededores e incluso pone en riesgo obras importantes como el aeropuerto. Como Cámara de Comercio siempre hemos brindado el apoyo al gobierno nacional, al gobierno regional y a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para que esto acelere, pero no hay la respuesta que espera la ciudadanía. No se prioriza y no se toma las medidas preventivas”, manifestó.

UNA MANO

Escalante Añorga le recordó a las autoridades que la Cámara de Comercio cuenta con comisiones como la de Urbanismo Sostenible, además del Comité Regional Estado, Empresas, Academia, y Sociedad Civil (CREAS).

“Nosotros esperamos ser el apoyo para que se viabilicen los trabajos, porque agrupamos a todos los profesiones. Si el gobierno regional no tiene lo especialistas, nosotros podemos aportar”, agregó.

El titular del gremio empresarial también le dijo a Manuel Llempén que no olvide que en cada región hay gente talentosa que conoce el problema y puede ofrecer soluciones.