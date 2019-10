Piden rehabilitar tramo de vía en Chicama

Síguenos en Facebook

La falta de liberación de terrenos no serían los únicos inconvenientes que presenta la obra de la Autopista del Sol, que a la fecha solo tiene un avance de 38.3%, sino el mal estado de algunos tramos de la vía, afectados por El Niño Costero en el 2017.

TRAMO

Uno de esos puntos es el sector Careaga de la carretera Panamericana Norte, a la altura del puente Careaga (Chicama- Ascope), que fue averiado por el fenómeno de El Niño Costero hasta la fecha, pese a que han transcurrido más de dos años.

Son casi 2 kilómetros de la Panamericana Norte que se encuentran afectados perjudicando el tránsito y la seguridad de las personas.

CUESTIONA

El consejero regional por Ascope, Greco Quiroz, indicó que la concesionaria Covisol no estaría cumpliendo con su contrato, al no reparar las zonas que se encuentran afectadas desde el 2017, pese a “que cobra el peaje puntualmente”.

Quiroz precisó que existe un silencio de parte del privado, pues hace más de dos meses envió un documento a Provías, como autoridad competente, y a la empresa Covisol, para solicitarle la reparación de ese tramo de la vía. Sin embargo, a la fecha no le han respondido.

“Para ese tramo, la autoridad competente es Provías, pero se encuentra concesionado para que sea una autopista y yo pago mi peaje todos los días. La concesionaria debería haberla reparado y no lo está haciendo, no está cumpliendo”, dijo.

DESCONOCEN

Correo consultó el tema a la gerente regional de Transporte, Edith Chuco, quien indicó que la reparación del tramo de la vía estaría en el programa de Reconstrucción con Cambios, seguimiento que no realiza al no ser parte de su competencia.

En tanto, el vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas, indicó que si la vía afectada es parte de la Autopista del Sol es competencia de la concesionaria.

Explicó, además, que hay obras que son de carácter distrital y provincial. Al ser una carretera nacional, si hubiera un presupuesto de Reconstrucción va al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

DENUNCIA

El consejero Greco Quiroz manifestó que realizó la consulta a Reconstrucción con Cambios, pero la rehabilitación de dicho tramo no estaría registrada. “Como no tengo respuesta de Covisol ni de Provías, vamos a denunciar a la empresa concesionaria, porque esa zona no solo es de accidentes, también de asaltos”, comentó.

Pedido. Por su parte, el alcalde de Ascope, John Vargas, pidió la intervención de las autoridades correspondientes para exigir a Provías o a la empresa Covisol que se haga cargo de dicho tramo afectado.

“Así como cobra el peaje que arregle esa vía. Han muerto varias personas”, expresó.

Vargas indicó que pese a las reiteradas solicitudes que a ha hecho a la concesionaria para el arreglo de la vía, no ha obtenido respuesta.

Correo buscó contactarse con algún representante de Covisol, para conocer si son ellos los responsables de la rehabilitación del tramo de la vía. En comunicación con el privado, indicaron que no pueden brindar la información por teléfono y que todo se hace a través de una carta o correo electrónico.

TERRENOS

Existe una preocupación del gremio empresarial de la región por la continuidad de la obra de la Autopista del Sol. Según cifras del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), solo se han construido 101 km de los 475 km que se tiene previsto.

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa Covisol, a junio del 2019, los tramos trabajados no son continuos; además, el proyecto de ingeniería indica que existen 37 km. por liberar para completar los 82 km. de las zonas intervenidas entre Trujillo y Pacasmayo, principalmente.

En lo que respecta al tramo Trujillo-Chiclayo, existe un avance total de 37.3 %, lo que significa que solo se asfaltó 91 km, del total de la longitud correspondiente a este tramo (243 km).