Cuando se encontraban disfrutando de una tarde de peleas de gallos e infringiendo el decreto supremo que estableció el Gobierno que está prohibido cualquier tipo de reunión social fueron sorprendido 52 personas en el sector 6 de Marzo del distrito de Paiján, ubicado en la provincia de Ascope, en La Libertad.

El personal policial de Paiján con el apoyo de seguridad ciudadana llegaron hasta el sector 6 de Marzo donde se encontró a gente apostando y libando licor sin respetar las medidas de bioseguridad jugando gallos. En total fueron 49 adultos y tres menores de edad.

"Lamentablemente tenemos que reportar esta clase, en el cual la ciudadanía no entiende que el virus no se ha ido. Están prohibidas a nivel nacional todo tipo de reuniones: sociales, familiares y recreativas. Entonces, ¿qué hacen estas personas? incumplir el estado de emergencia. La gente no piensa que ellos pueden llevar el virus a sus casa, infectar a su mamá o hijos y eso es lo que piensan y solo piensan en recrearse. Estas personas serán sancionadas de acuerdo a ley", indicó el comandante PNP Juan Antonio Reyes Gallo, comisario de Paiján.

SERÁN MULTADOS

Los intervenidos fueron conducidos a la Comisaría PNP Paiján para las diligencias de ley y ser sancionados por incumplir el Decreto Supremo N° 156-2020-PCM.

“Lo ideal sería e inclusive deberían estar detenidos, pero me falta calabozos para meterlos a todos. Lamentablemente, es así, la irresponsabilidad de las personas que todavía estamos en estado de emergencia”, indicó Reyes Gallo.

VIDEO RECOMENDADO

32 venezolanos intervenidos en fiesta que organizaron en Moche en La Libertad

32 venezolanos intervenidos en fiesta que organizaron en Moche en La Libertad