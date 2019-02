Por no apelar fallo judicial, en 12 días 400 obreros tendrán que desalojar terminal pesquero

Síguenos en Facebook

Una omisión por parte de la exprocuradora de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, María Robles Pagador, quien no apeló a tiempo la resolución judicial N°16, emitida por el Séptimo Juzgado Especializada en lo Civil de La Libertad, ha originado que el fallo se considere fundado y el 11 de marzo al menos 400 trabajadores tendrán que desalojar el terminal pesquero.

Fue el actual procurador Carlos Boy Vásquez el que advirtió que el expediente N°2276-2017, sobre el proceso de desalojo del terminal pesquero que se sigue por el señor Víctor Marrufo Oda, no había sido impulsado ni tramitado en defensa de los derechos e intereses de la comuna de Víctor Larco.

Ocurre que el 16 de noviembre de 2018 se emitió un fallo ordenando el desalojo del local, pero nadie apeló a pesar de que había un plazo de cinco días para hacerlo.

PUDO EVITARSE

César Juárez, actual alcalde de la comuna de Víctor Larco, dijo que en este caso hubo “categóricamente una omisión, porque estaban dando un plazo para pronunciarse (de cinco días) y no lo hizo. Esto podría haberse revertido en una segunda instancia si se apelaba”, afirmó.

Indicó que lo único que le queda en este momento a la comuna es desalojar.

“Ya es cosa juzgada, porque en ningún momento se ha aportado con elementos desde la municipalidad. Está dentro del organigrama de la municipalidad, incluso hay una placa, hemos sido posesionarios desde el año 83. Hay otros temas también oscuros, que se ha visto antes con la concesión a cargo del grupo Gerstein. Unos 400 trabajadores serían los perjudicados. Más de $ 100,000 de pérdida, según los cálculos”, precisó.

Con respecto a la responsabilidad del exalcalde Carlos Vásquez Llamo en este caso, Juárez opinó: “Obviamente, los alcaldes confiamos en nuestros funcionarios, y cuando no actúan bien, nosotros pagamos el precio. Todavía no le he informado”, comentó.