Los partidos políticos Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular presentaron a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados que los representarán en la región La Libertad.

Ellos son

APP presentó como sus postulantes a senadores a César Sandoval Pozo (1) y Vanesa Blas Villar (2). En tanto, la lista de aspirantes a diputado está integrado por Dante Chávez Abanto, Verónica Rebeca Escobal Ordóñez, Julio Martín Camacho Paz, Lucila Marleny Carranza Lizárraga, Antonio Campos Castillo, Katherline Geraldine Gamboa López, Luis Ángel Yupanqui Oliva y Mónica María Elizabeth Alfaro Albildo.

Durante el evento, Sandoval destacó que su propuesta legislativa se sustenta en una lucha frontal contra la corrupción, el impulso de leyes firmes contra el crimen organizado y una redistribución equitativa de la riqueza, con el objetivo de alcanzar mayor igualdad y justicia social.

EXPERIENCIA

En el Centro Cultural Peruano Japonés, en tanto, Renovación Popular reunió a sus simpatizantes para mostrar a sus cartas de cara a las elecciones del 12 de abril.

La jornada fue liderada por sus dos cabezas de lista: Víctor León Álvarez y Diego Bazán Calderón. El primero va con el 1 al Senado Regional, mientras que el actual congresista tiene el mismo número, pero postula a la Cámara de Diputados. Durante la presentación se destacó la experiencia de ambos candidatos.

Al Senado también fue presentada Patricia Bolaños. Además, irán para diputados: Miriam Gayoso, Alan Pino, Lourdes Elera, Luis Ramírez, Pamela Cayetano, Jim Robles y Aída Acosta.