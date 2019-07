Procurador dice que no hay “motivación” para investigar al alcalde Daniel Marcelo

Síguenos en Facebook

Uno de los casos más sonados durante la última semana en cuanto a designación de funcionarios, tiene relación con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo, pues se ha pedido que se le investigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

A Marcelo se le acusa de supuestamente influir para que su actual pareja, Ariana Rojas La Torre, haya sido designada como encargada del área de Imagen del Servicio de Administración Tributaria (Satt).

Ariana Rojas ha aclarado que su relación con el alcalde surgió desde el 12 de julio, es decir, un día después de su renuncia al Satt, por lo que no hay ningún tráfico de influencias.

Martín Salcedo, procurador de la MPT, dijo ayer que no hay “motivación” para investigar al alcalde Daniel Marcelo, ya que en ninguna parte de este caso se ha puesto en riesgo patrimonio o bien de la municipalidad.

“Yo no he iniciado ninguna investigación porque no hay nada para investigar. Acá no está de por medio el patrimonio, recursos o bienes de la municipalidad”, manifestó el funcionario, luego de que la regidora Olga Cribilleros solicitó su intervención.