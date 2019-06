“Queremos ser ejemplo de lo que se hace en Trujillo” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En una ciudad como Trujillo, donde las autoridades ofrecen poco apoyo a los músicos locales, en donde las radios difícilmente difunden sus temas y la denominadas “tocadas” tienen un costo mínimo en el boleto y en otros casos hasta son gratis, es muy complicado que una agrupación musical, indiferentemente del género que toque, perdure en el tiempo.

Sin embargo, hace aproximadamente un año y medio, cuatro jóvenes trujillanos, Arturo García “Dago”, Diego Rojas, Jahizuno Baquedano y Jorge Luis Segura, asumieron un gran reto.

Ellos unieron su creatividad, sus talentos, sus aspiraciones y formaron la banda de pop a la que llamaron “ Yo estuve en Japón”.

UNA MISMA RUTA

Aunque cada uno de ellos tiene una profesión y una actividad paralela y distinta a lo que significa hacer música, hay dos grandes detalles que les ha permitido seguir consolidando su grupo: primero, adecuar sus tiempos para ensayar constantemente y, segundo, respetar al público sobre todas las cosas.

Esto último implica, incluso, rechazar invitaciones para tocadas cuando se sabe que falta definir algunos puntos para que el show que se va a ofrecer resulte ser optimo.

CAMINO EMPINADO

El camino para sostener la banda y mantenerla siempre activa no ha sido nada fácil. Diego Rojas, bajista del grupo, cuenta que para hacer andar la máquina cada uno de los integrantes del grupo cumple una función específica.

Por ejemplo, Diego es el encargado de la logística, transporte del conjunto, producir eventos. En resumidas cuentas es como un administrador. La tarea la comparte con Rossella Dios, una dinámica joven que hace de representante de los musicos.

Arturo García “Dago”, primera guitarra y vocalista, es el encargado de ver la producción musical; Jahizumo Baquedano, baterista, tiene la tarea de elaborar los temas gráficos, diseños, portadas, flyers y todo lo que significa redes sociales.

En tanto, Jorge Segura, tecladista, quien, además, es un apasionado de la fotografía, es el responsable de los temas visuales, los videoclip, etcétera.

Otro punto importante para los cuatro jóvenes es el tiempo, debido a que ninguno de ellos ve el tema de la banda como un hobby, tienen que dedicarle las horas necesarias para ensayar y hacerlo bien, por eso siempre están viendo los espacios para reunirse en la casa de “Dago”, que se ha convertido en su centro de operaciones.

PRODUCCIÓN

A lo largo de este tiempo, “Yo estuve en Japón” ha hecho un EP (extended play) y un single que se pueden encontrar en las plataforma digitales.

El particular nombre de la banda obedece a una broma que se gastaba Jorge Segura con su padre. El resto del grupo terminó por pescar la esencia de la misma y adoptarla.

“El papá de Jorge tenía programado un viaje a a Estados Unidos y al parecer no le emocionaba la idea, por lo que su hijo le preguntó el porqué y este le responde: ‘hijo yo estuve en Japón’, dándole a entender de que no había nada mejor que eso. Es algo como idealizar lo que es Japón, entonces eso se volvió en una broma recurrente entre nosotros cuando no estamos animados a hacer algo. Y así quedó el nombre”, cuenta Diego.

LOS TEMAS

Pero si el nombre de la banda ya es peculiar, los títulos de las canciones son un tema aparte.

“Lo temas son propios. Las canciones que tocamos en vivo están en el disco ‘Singularidad’, que le pertenece a Arturo. Ahí mismo, cuando aparecemos como banda sacamos el EP “Konnichiwa- hola”, que contiene tres temas: De mí, de mí, de ti, de mí, Estar ebrio en Trujillo es como estar en un videojuego de ocho bit, y El amor romántico es el asesino de la razón”, detalla Diego.

EN EQUIPO

Como la agrupación sigue produciendo y Dago es el encargado de dar forma y música a las grandes ideas de sus compañeros, hace poco lanzaron un nuevo single llamado: “Ven, solo tú puedes rescatarme”.

“Por ahora, el objetivo de la banda es reactivar el sistema de tocadas que había antes en Trujillo, para el público que gusta de esta música pueda asistir. En segundo lugar buscamos sacar un disco, sería bueno terminar el año produciendo de una manera más profesional y salir de Trujillo hacia Lima. Hemos tenido unas invitaciones por ahí, pero por respeto al público y por querer hacer un buen show las hemos rechazado. Esperemos hacer un buen producto y pisar la capital con un buen ejemplo de lo que se hace en Trujillo”, enfatiza Diego.