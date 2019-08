Rafael Moya, gerente regional de Educación, renuncia al cargo y aún no tiene reemplazo

Síguenos en Facebook

A menos de un mes de que el exgerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Eduardo Azabache Alvarado, renunciara al cargo, otro alto funcionario de la gestión del gobernador Manuel Llempén Coronel optó por dar un paso al costado.

Esta vez se trata de Rafael Moya Rondo, quien se desempeñaba como gerente regional de Educación.

Moya, docente de profesión, fue un funcionario ratificado de la gestión anterior y contaba con la confianza de Manuel Llempén, pero al parecer una importante oferta laboral hizo que tomara la decisión de renunciar al cargo.

LO CONFIRMA

Fue el propio gobernador regional Manuel Llempén quien confirmó la renuncia del ahora exgerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo.

Agregó que todavía no tiene reemplazo para el funcionario.

“Hace un par de días presentó su renuncia y estoy requiriendo a Servir para que me envíe un gerente. Él está decidiendo laborar en otro sector”, añadió Llempén.

SE ALEJA

Correo logró ayer mantener contacto con Rafael Moya y confirmó que tomó la decisión de renunciar debido a que le propusieron ocupar un alto cargo académico en la Universidad César Vallejo (UCV).

“Regreso a lo que es mío. La propuesta laboral es en Lima y lo he tomado como un reto, porque haré una trabajo académico a nivel nacional y no solo para los docentes, sino también para otras profesiones”, acotó.

Moya negó que su alejamiento de la gestión de Manuel Llempén tenga que ver con una posible candidatura al Congreso o mucho menos con conflictos con el gobernador.

“Nada de eso. Yo no pienso ser candidato ni tampoco estoy saliendo por alguna rencilla o un pleito. Me voy agradecido por toda la experiencia que he ganado”, mencionó. Moya informó que fue comprendido en una investigación fiscal por presuntos pagos indebidos a profesores cesantes y aclaró que no “huye” de eso. “Es una oportunidad para mí de aclarar que no he cometido ningún hecho irregular”, aseguró.