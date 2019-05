Raúl Fernández: "Barristas de Mannucci me insultaron y me tiraron piedras"

El golero de César Vallejo, Raúl Fernández, relató que pasó un mal momento cuando un grupo de barristas de Carlos A. Mannucci lo insultaron y hasta llegaron a tirarle piedras cuando se retiraba del Estadio Mansiche tras la victoria por 1 a 0.

"Estaba saliendo del estadio y los barristas de Mannucci empezaron a insultarme. Estaba con mi familia, mis cuatro hijos, y comenzaron a insultar de forma desatinada y en la cual bajé y les dije que les pasa y porque me insultan, si no los conozco", indicó.

El cuidavallas poeta señaló que luego aparecieron como siete barristas y empezaron a tirarle piedras.

"Vinieron como siete, pero gracias a Dios no me lastimaron, pero si me tiraron piedras", apuntó.

RECHAZAN VIOLENCIA

La directiva de César Vallejo emitió un comunicado de prensa y rechazó cualquier acto de violencia. Además lamentó la agresión sufrida por Fernández por unos barristas tricolores al final del "clásico trujillano".

"Hacemos de conocimiento público nuestro malestar y preocupación por los actos de violencia que cometen algunos desadaptados dentro de los estadios y al finalizar los partidos de fútbol. Anoche, tras el partido contra Carlos A. Mannucci, nuestro arquero Raúl Fernández, fue agredido al salir del Estadio Mansiche, por barristas del equipo contrario, quienes lo insultaron y llegaron, incluso, a tirar piedras a su vehículo y agraviar a su familia", se lee en parte del comunicado.