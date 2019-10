Síguenos en Facebook

¿Se quitó la vida Alan García para evitar justamente esto: la sordidez de las acusaciones, la revelación de los pagos señalados por Atala en sus propias manos, en lugares como su despacho de Palacio de Gobierno; las loncheras repletas de dólares de Barata y los gastos personales por cuenta de la empresa corruptora?

Los defensores que aún le quedan a Alan García dicen que se trata de una infamia, que están tirándole barro al muerto porque ya no se puede defender. Es cierto que García ya no se puede defender, y esto porque él mismo lo quiso así. Prefirió quitarse la vida, no estar más para no ver lo que ahora todos estamos viendo. Y lo hizo, probablemente, a sabiendas de que los suyos -como está ocurriendo ahora- serían señalados y terminarían cargando con sus cuentas por pagar.

Es verdad que no podemos darle crédito total a las declaraciones de Luis Nava, el exhombre de confianza de García. Ni a las del empresario Miguel Atala. Tampoco a lo dicho por Jorge Barata, que ha demostrado, en más de una ocasión, tener la memoria convenientemente fallida. En todo caso las versiones de los tres deberán contrastarse, profundizarse y analizarse para llegar a la verdad inequívoca.

Sin embargo, algo sí se puede colegir con claridad de toda esta narrativa sórdida de registros inusitados. El gobierno de Alan García, ese segundo periodo aprista que para muchos significaba su reivindicación por engrosar las cifras de crecimiento, en realidad fue un régimen manejado por una recua de pillos y forajidos. Porque ¿qué otra cosa se puede decir ante ese despilfarro de inmundicia salpicada de billetes mal habidos, en el que aparecen flotando y embarrados el hombre que ocupó la Presidencia de la República, su secretario general de Palacio de Gobierno y amigo íntimo, su amigo y socio empresario y su gran amigo corruptor, omnipresente en la historia reciente de la miseria política y empresarial del Perú?

Nava, el hombre que durante años fue el fiel amigo y servidor de García, ha hablado sobre las loncheras que Jorge Barata le dejaba a su jefe, el presidente. Ha ajustado cuentas con Barata, que lo acusó de intermediario en el pago de coimas del gobierno aprista. Nava ha dicho no, no fue así, él le entregó directamente a García. Y ahora se abren nuevas líneas de investigación. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Por lo pronto, queda cada vez más claro que el dos veces presidente del país tenía razones de peso para tomar la decisión que tomó en abril de este año, cuando la justicia tocó la puerta de su casa.