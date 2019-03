Regidores apoyan para que mercado La Hermelinda se haga cargo de su basura

Síguenos en Facebook

Ante el ultimátum dado por el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, a los comerciantes del mercado La Hermelinda, a quienes instó a recoger su basura, el regidor provincial Hernán Aquino indicó que no se puede permitir que los trujillanos paguen el recojo de los residuos sólidos de privados.

“La Hermelinda no es un mercado municipal sino privado, y tiene una serie de deficiencias. Primero, no tiene licencia de construcción; segundo, no tiene licencia de Defensa Civil; tercero, no tiene licencia de funcionamiento; y finalmente nos genera una contaminación ambiental”, sostuvo.

NORMA

Según el concejal, dicho centro de abastos arroja cerca de 8 toneladas de basura a la ciudad sin pagar ni un sol, y de acuerdo a la ley de contaminación ambiental, aquellos locales privados que arrojen superior a 500 kilos de residuos sólidos deben contratar su propia empresa recolectora.

Indicó que municipalidad tiene los instrumentos legales para intervenir, si es que los comerciantes se niegan a hacerse cargo de la basura que generan.

“En el tema de habilitación urbana tenemos que revisar si está o no en el giro para que exista ese mercado ahí, tendríamos que mirar si tienen licencia de construcción (…) Tenemos todo un abanico”, agregó.

GARANTÍA

Por su parte, la regidora provincial Olga Cribilleros manifestó que se tiene que cumplir la norma, por ser el mercado una asociación privada. Sin embargo, mientras se agotan las conversaciones con los comerciantes, la comuna de Trujillo tiene que garantizar el recojo de los residuos, pensando en la salud de la colectividad.

“Los comerciantes deben ser conscientes de regularizar su situación legal, ordenarse, según tenemos información no tendrían licencia de funcionamiento, ni certificado de Defensa Civil. Mucho tiempo no respetan la norma, pues ahora tendrán que comprometerse a hacerlo para evitar su cierre”, expresó.