Responsable político de APP afirma que Richard Acuña será sometido a disciplina

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, en su calidad de responsable político regional de Alianza Para el Progreso (APP), señaló que Richard Acuña Núñez, integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la República, será sometido a la Comisión de Disciplina de su partido por apoyar a la excongresista Mercedes Aráoz, y también respaldar la suspensión del Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

decisión. “Sí, definitivamente, eso ya está indicado que será de esa manera”, respondió Manuel Llempén, al ser consultado por la posición manifestada en Lima por el hijo de César Acuña.

Asimismo, reiteró que este tipo de acciones y decisiones afectan la imagen de Alianza Para el Progreso.

“Lamentablemente en esa ocasión nuestro presidente del partido (César Acuña) no estuvo y eso complicó un poco las coordinaciones, por eso que esas iniciativas personales no han sido respaldadas por Alianza Para el Progreso; definitivamente a nosotros no afecta”, admitió.

LA EXPULSAN. En Lim,a la representante de Alianza Para el Progreso, Marisol Espinoza, presentó ante la Corte Superior de Lima una demanda de acción de amparo para revocar la disolución del Legislativo.

Llempén Coronel adelantó que ningún militante de Alianza Para el Progreso respaldará a la excongresista.

“Esas son decisiones personales y serán sometidas al comité de disciplina, y eso es lo que está imperando en este momento, y todas las regiones ya hicieron el deslinde correspondiente”, agregó.

El excongresista de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, confirmó la expulsión de Espinoza Cruz, aduciendo que la medida se dio porque la excongresista presentó la demanda en contra de Martín Vizcarra.