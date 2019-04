Richard Acuña: "El presidente Vizcarra se mueve al ritmo de las encuestas" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista liberteño Richard Acuña se refirió a las renuncias de los ministros Carlos Bruce y Edmar Trujillo, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Transportes y Comunicaciones respectivamente, y criticó al presidente de la República Martín Vizcarra.

"En política no existen coincidencias. Eso se tuvo que dar al día siguiente del incidente de Fiori o Las Bambas, en el caso del ministro Trujillo. Además, cuando el presidente nombró ministro Bruce, ya sabía del cuestionamiento que tenía. Al parecer, (el presidente) se mueve al ritmo de las encuestas", señaló Richard Acuña, vocero alterno de Alianza Para el Progreso (APP).

El parlamentario aseguró que el jefe de Estado tuvo una reacción tardía motivada por "ansias de popularidad", que afectan el desarrollo de políticas públicas y reformas que necesita el país.

"El presidente despertó y vio que las encuestas no le favorecían, entonces trató de escudarse, ya no en el Congreso, porque en el mensajepresidencial no le funcionó, sino en los ministros que estaban cuestionados. Creo que es una reacción algo tardía, por sus ansias de popularidad es que está actuando de esta manera", agregó.

También criticó que los ministros duren menos de 40 días en sus puestos.

"Ahora tenemos ministros que duran menos de 40 días, tuvimos un ministro de Producción que duró 24 días, de Vivienda que duró 34 días, de esta manera creo que el país no va a poder ejecutar los planes de gobierno, que espero, el presidente esté gestionando", agregó.