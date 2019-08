Richard Acuña: "La presencia de Gloria Montenegro en el Gabinete es a título personal" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista liberteño Richard Acuña descartó que exista un cogobierno con Martín Vizcarra y dijo que si Gloria Montenegro asumió el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo hizo a título personal y por un interés individual.

"Descarto que exista un cogobierno y nosotros somos grandes críticos al gobierno de Martín Vizcarra, nosotros apoyamos y criticamos. Nosotros no le debemos nada a nadie, ni a Martín Vizcarra ni PPK, lo único que nos debemos es la ciudadanía que respaldó a la bancada para tener una representación importante dentro del parlamento", indicó.

Acuña aclaró que Alianza Para el Progreso no estuvo de acuerdo con tener ministros en esta gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y ante la insistencia de Gloria Montenegro se le dejó en libertad para que tome su decisión, pero fue enfático al sostener que cualquier acto que ejecute la parlamentaria es a título personal y nada tiene que ver con APP.

"La presencia de la congresista Gloria Montenegro dentro del Gabinete, ella está a titulo personal, ella no tiene nada que ver con Alianza Para el Progreso, en estos momentos. Ella es una militante que ha pedido permiso y que está bajo la posición de respaldar en un Gabinete que APP en su momento le dijo que no estamos interesados en participar, se lo dijimos a PPK, y cuando el señor Villanueva participó, es un congresista invitado. Ahora está la congresista Montenegro y en base a su insistencia, porque APP en ningún momento quiso participar en ese Gabinete y hemos aceptamos que ella sea parte de ese Gabinete, pero tengo que decir que Gloria Montenegro no tiene nada que ver con el partido y por ende nosotros no tenemos nada que ver con este Gobierno", acotó.

Cabe mencionar que Richard Acuña llegó a la ciudad de Trujillo para reunirse con funcionarios de la Región. También se refirió que espera que su colega Elias Rodríguez presidente de la comisión de Defensa Nacional haga un buen trabajo y le devuelva la seguridad a la población.

CASO RODRÍGUEZ

Richard Acuña también se refirió al caso de Elías Rodríguez que fue tildado como un "topo" de otros partidos políticos por José Miranda, secretario regional del Partido Aprista Peruano.

"No tengo el gusto de conocer a José Miranda, pero lo único que puede decir es que Elías Rodríguez es un parlamentario tres veces electo por el partido aprista, la población lo acompañó, ha hecho un trabajo bastante aceptable sino no lo hubieran reelegido y solo espero que los problemas que tengan a la interna del partido aprista, lo puedan solucionar y creo que los problemas se solucionan en casa", sentenció.