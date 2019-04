Richard Acuña pide evaluar aumento de sueldo de congresistas

Síguenos en Facebook

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Richard Acuña Núñez, sostuvo que el Congreso debería evaluar que un parlamentario pueda tener un buen sueldo.

Sus declaraciones llegan luego de que la legisladora no agrupada Yesenia Ponce señalara que el salario que gana es “muy poco”.

“Si un juez tiene un buen sueldo, si un ministro tiene un buen sueldo, por qué no evaluar que un parlamentario pueda tener un buen sueldo. No tendría que darse en estos momentos, obviamente, porque no se da la coyuntura para ello, pero creo que se tendría que evaluar cuáles deberían ser las riendas de juego para los parlamentarios en el año 2021”, precisó.

EVALUACIÓN

Asimismo, señaló que en este Congreso no se da la coyuntura mínima para que se vaya a aumentar un sueldo. “Sé que las posibilidades de todos los parlamentarios no son las mismas, pero sí veo que a partir del 2021 tendría que hacerse una evaluación al respecto”.

De igual forma, Acuña indicó que a partir de 2021 debería verse la posibilidad de un aumento de sueldo a los legisladores.

“Creo de que el Congreso de la República tendría que evaluar ello. A partir del 2021, tendría que verse la posibilidad de que los parlamentarios del próximo periodo, que va a tener respaldo popular, probablemente se le dé un sueldo acorde a la misma coyuntura o a la misma situación que ejercen diferentes funcionarios en el sector público”, dijo.

SUELDO. Yesenia Ponce aseguró durante su presentación en la Comisión de Ética que el sueldo que gana como congresista “es muy poco”.