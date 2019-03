Robert De la Cruz: “En estos dos meses hemos hecho lo que no se hizo antes”

Síguenos en Facebook

El regidor provincial por Alianza para el progreso (APP), Robert de la Cruz Rosas estuvo en “Diálogo con Correo” y habló sobre su labor como fiscalizador e hizo su análisis de estos dos meses en la gestión.



¿Qué sensación le deja hasta ahora la nueva gestión en estos más de dos meses de labor?

Cuando asumí esta gestión sabía que no iba a ser fácil. El año pasado tuve un proceso de capacitación para saber cuáles eran mis facultades. Mi labor como alcalde vecinal frente a la labor de regidor ha sido superada. Hay mucha responsabilidad.

¿El factor José Ruiz no ha generado algún resquebrajamiento o algunas diferencias internas?

Cuando el regidor emite sus opiniones lo hace a nombre propio, no a nombre de la bancada de Alianza para el Progreso (APP). Al menos yo tengo una posición distinta a la de él, y eso no quiere decir que estemos divididos. Él se refería por ejemplo al trato del alcalde hacia los regidores, personalmente yo no me siento maltratado.

Daniel Marcelo dijo hace poco que él (José Ruiz) todavía no entra en la conciencia de que ya no es alcalde y quiere seguir siendo ejecutivo todo el tiempo.

José Ruiz integra algunas comisiones y eso lo obliga a poder viajar y hacer gestiones propias de su misma labor como regidor.

¿Comparte la opinión de Daniel Marcelo sobre José Ruiz?

Yo ahí si me voy a reservar mi opinión, considero que al margen de ello nosotros estamos impulsando como bancada lo mejor para Trujillo.

¿Cuál es el principal objetivo de De la Cruz en este primer año como regidor?

Yo quiero ser un regidor de la mejor gestión que Trujillo haya tenido, esa es mi única satisfacción.

¿Cree que van por ese camino?

Creo que en estos dos meses la gestión ha sido buena, en el tema de la limpieza pública se ha mejorado (...) Creo que la gestión ha sido buena, hemos hecho lo que antes no se hizo.