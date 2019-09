Roger Torres: “A la autoridad incompetente hay que denunciarla”

Síguenos en Facebook

De acuerdo a información policial, uno de los picos más altos de violencia y crimen en la región La Libertad se está registrando lamentablemente en este periodo.

En lo que va del año, 106 personas han sido asesinadas en la región La Libertad. El 80% de ellas a balazos.

La Policía, con un déficit en cuanto al número de su personal y logística, hace denodados esfuerzos para evitar que vivamos en tierra de nadie.

Mientras que las autoridades políticas han reaccionado de una manera ya conocida: solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se declare el estado de emergencia por inseguridad en la región.

UNA PROPUESTA

Roger Torres, coronel (r) PNP, y exgerente de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de La Libertad, sostiene que la declaratoria de emergencia no solucionará nada y que lo único que significa esta decisión tomada por el Consejo Regional es que se le sigue “soplando la pluma” al Ejecutivo para que asuma una tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros.

Torres tiene una fórmula sencilla de aplicar y que podría servir para hacer frente al hampa de una forma más planificada y decidida. A continuación detalla su idea y agrega que aquella autoridad que no cumpla con sus funciones establecidas por ley podría ser sancionadas.

¿Desde su punto de vista qué determinante puede resultar una declaratoria de emergencia por la inseguridad ciudadana en nuestra región?

Mira, yo particularmente no estoy de acuerdo con el tema de la declaratoria de situación de emergencia, porque va a restringir varios derechos a la ciudadanía en la toda la región. En segundo lugar, afecta de todas maneras a la parte económica, turística, entre otros sectores, porque posiblemente se den horarios de intervenciones. Habrá locales en los que se intervendrá de forma directa sin necesidad de tener una orden judicial y esto, de alguna manera, también genera abusos. Ese es mi punto de vista.

¿Es decir no es la solución al problema?

No porque esto no va a reducir el índice de homicidios. Acá lo que se requiere, y esto siempre lo recalco, es el trabajo coordinado de todas las autoridades. ¿Cuál es la responsabilidad de la Fiscalía, del Poder Judicial?, ¿cuáles son las estadísticas?, ¿se están cumpliendo con las detenciones?, ¿por qué se han liberado a los delincuentes? Todos estas temas deben tener una respuesta y una acción. Lamentablemente acá nadie acciona y entonces lo que hacen es soplar la pluma al Gobierno Central y solicitar la declaratoria de emergencia tal como lo hacen en salud, limpieza pública y ahora seguridad. Entonces estamos trabajando, pero sin asumir las responsabilidades que nos corresponden.

¿Qué opina de la audiencia de la Comisión de Defensa del Congreso celebrada en junio en Trujillo y de la audiencia pública de Seguridad Ciudadana que se celebró la semana pasada en la municipalidad de Trujillo?

Repito, esos son los números de siempre. Cada congresista quiere hablar lo suyo y salen con el argumento de que van a buscar apoyo, pero nada más. Acá lo que se quiere, y no me voy a cansar de decirlo, es el trabajo coordinado entre todas las autoridades. Por ejemplo, me hubiera gustado que en esa audiencia de la Comisión de Defensa del Congreso esté presente personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe), para que diga ¿cuál es la cantidad de delincuentes que tienen en el penal?, ¿cuántos han salido? ¿Están informando de esos datos estadísticos a Inteligencia? Eso es fundamental, para saber quiénes son, a fin de hacer un trabajo de seguimiento como corresponde. Entonces, esos trabajos se debería haber hecho, sin embargo, en ninguno de estos eventos participó el Inpe.

Ahora bien, hay muchos que han salido a darle la confianza y renovar sus esperanzas de que esto cambie. Es el caso del congresista Elías Rodríguez, actual presidente de la Comisión de Defensa. El legislador ha anunciado que ya pidió al ministro del Interior, Carlos Morán, más policías y un helicóptero para Trujillo. ¿Qué opina?

Bueno, creo que sí hay algunas cosas que se pueden hacer como, por ejemplo, pedirle al Ministerio del Interior más policías y el helicóptero; pero yo apostaría por más equipos de Inteligencia y el uso de la tecnología, eso es lo más importante; lo otro es usarlo en un momento y luego regresan. Por ejemplo, los helicópteros llegan, trabajan unos dos meses y se van; no tiene ningún efecto. En cambio, si se equipa a Inteligencia para detectar las bandas criminales sería distinto.¿Sabes qué es lo más trágico que existe en nuestra región? Pues son las extorsiones, que ha incrementado en un 50% y no solo son víctimas los comerciantes, sino transportistas, empresarios, constructoras. Esto es preocupante y es ahí donde se debe trabajar.

¿Quién tiene que tomar la decisión de reforzar esas unidades especializadas, como la de Inteligencia?

El Ejecutivo a través del Ministerio de Interior, en este caso. Mira, otra cosa importante, yo creo que debe haber una distribución adecuada de policías. Hay zonas en la región donde hay pocos policías, por ejemplo, en la provincia de Bolívar solo hay 20 policías y eso no puede ser porque es una jurisdicción bastante amplia. Cada provincia tiene su problemática, y obvio que en las costeras se tiene mayor problemas con las extorsiones, pero se debe revisar la forma como está distribuido el personal.

La Contraloría General de la República emitió un informe sobre un operativo que realizó en las comisarías. Los datos que se ofrecieron son preocupantes porque hay un grave déficit de policías, el 26% de vehículos inoperativos, entre otras falencias. Así es complicado enfrentarse a la delincuencia.

Sí, ni siquiera hay mapa del delito. Pero, mira, como te estoy manifestando, si nosotros trabajáramos internamente, el general (jefe de la Policía en la región), con muy buena intención, debería exigir y dar cuenta de quiénes son las comisarías que no tienen mapa del delito y ahí se acciona por incompetencia, por incumplimiento de funciones. En el caso de los fiscales deberíamos informar ¿a cuántos han puesto detenidos y cuántos han salido libres? Ahí tenemos que ver las responsabilidades de cada autoridad; pero no, acá soplamos pluma y no nos damos cuenta de nuestras falencias en cada institución.

¿Desde su punto de vista hay autoridades que no están cumpliendo con su rol?

Un claro ejemplo es el siguiente. Si se reúne el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, el alcalde (Daniel Marcelo), como presidente que es, tiene que poner objetivos que alcanzar y los plazos para ello.

El presidente tiene que decir, por ejemplo: “este mes se va a intervenir 10 locales (discotecas informales) y 10 sitios de venta de droga. Los resultados de esa operación se dará cuenta la próxima sesión”.

Entonces, durante la siguiente reunión, el general, jefe de la Policía, tiene que informar si se intervino o no. Si la respuesta es negativa tiene que decir a los integrantes del comité: “¿saben qué, señores?, no se intervino ningún local porque no llegó el fiscal. Es, entonces, ahí cuando se debe denunciar a esa autoridad por incompetencia funcional, esto de acuerdo al Código Penal. Estoy convencido de que cuando se dé ese trabajo de los alcaldes como presidentes del comité, puede haber un resultado óptimo. Como eso no sucede, los fiscales y los policías muchas veces hacen los que se les pega en gana. Si ponen plazos a las intervenciones verán que todo el mundo va a trabajar.

¿La idea es transparentar esos acuerdos y conocer quiénes están trabajando y quiénes no?

Que se publique, que salga el alcalde y diga, por ejemplo: “¿saben qué, señores?, en setiembre y octubre se va a intervenir 10 discotecas y las vamos a cerrar y si algún juzgado decide abrirlos se le va a denunciar”. Ese accionar demuestra que estamos trabajando en conjunto, sino será lo mismo de siempre.

Se tiene que informar quiénes son los alcaldes que no han trabajado con la Policía sus planes de seguridad ciudadana. Eso es una orden de la ley N°27933 de Seguridad Ciudadana, incluso está penado. Ahí dice bien claro, alcalde que no cumple, que no asiste debe ser vacado. ¿Se ha visto algún caso en la región? Ninguno, ¿verdad? Entonces, hacen lo que se les da la gana. Autoridad que no trabaja, que es incompetente, se le debe denunciar.

¿Quién debe asumir ese rol de control y de denuncia?

Yo recuerdo que en una ocasión participaba el defensor del pueblo en una sesión del Comité de Regional de Seguridad Ciudadana y cuadró al exgobernador regional. Ocurre que no había asistido en dos ocasiones a sesión y le advirtieron que lo iban a denunciar. La siguiente semana ya estuvo presente. Pero acá no queremos que solo hagan acto de presencia sino que trabajen y accionen. Creo que el rol de vigilancia ciudadana también es fundamental y todos debemos comprometernos en eso, no solo la Policía, porque acá todos responsables y el problema de la inseguridad y de estado de emergencia va a causar estragos en la población.

Eso ya se está viendo. Acá tenemos algunos de los distritos más violentos e inseguros del país.

Sí, Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir; pero como te digo tienen a Barrio Seguro aplicándose en esas zonas. La Esperanza tiene el mayor número de policías, tiene Divincri, radiopatrulla, dos comisarías, pero lo que no hay es un trabajo efectivo.

¿Usted que ha sido policía durante muchos años, recuerda alguna situación tan critica como la que hoy vivimos en cuanto a la inseguridad ciudadana?

Yo recuerdo que en algunos momentos cuando estuve en actividad, hubo pedidos de emergencia por inseguridad y se cambiaba a los generarles cada tres o cuatro meses porque no cumplían. Entonces se estableció una norma de que los jefes deben tener como mínimo un año para que conozcan bien la región y den sus estrategias adecuadas. Pero definitivamente yo creo que esta temporada, en la que el alcalde Daniel Marcelo, como líder que es, está pidiendo incluso que salga el Ejército, la situación es preocupante. Y es que los homicidios se han incrementado en comparación a los años anteriores y eso ya preocupa.

Y yo insisto y con todo respeto lo digo, este problema surge y se incrementa por las autoridades y entidades comprometidas que corresponden a la seguridad ciudadana: no están trabajando y esto es para mí el resultado.

¿Las autoridades encargadas de la administración de justicia y mantener el orden interno tampoco cumplen con su función?

Como te digo, si capturan bandas y luego los dejan en libertad, en algunos casos por exceso de carcelería, ¿qué significa eso? Significa que no hubo mayores pruebas y que los fiscales solo trabajaron para el momento. Acá lo que se quiere ver es efectividad y sentencia. Entonces cuando los delincuentes vean eso, pondrán barbas en remojo, pero si saben que van a salir, porque pagan un abogado por ahí, por una cuestión de corrupción salen libres.

Para finalizar, ¿qué opina de la propuesta para que el Ejército salga a patrullar las calles?

Igual, discrepo con eso porque el personal del Ejército no está preparado ni capacitado para la seguridad ciudadana, pueden cometer muchos errores. Ha habido efectos negativos en Colombia, en México mismo. Yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado. Si quieren implementar un trabajo articulado entre Policía y Fuerzas Armadas primero debe capacitar a los cadetes del Ejército uno o dos ciclos en seguridad ciudadana; de los contrario no.