Rosa Bartra: “No hay planificación y sí mucha improvisación"

La congresista de la República, Rosa Bartra, reconoce que la responsabilidad que implicaron los cargos que asumió en el Parlamento la han alejado de la región La Libertad, pero aclara que eso no la limita a expresar sus preocupaciones con respecto a lo que está ocurriendo en esta parte del país.

En la siguiente entrevista concedida a Correo, la legisladora analiza lo que está sucediendo en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Gobierno Regional de La Libertad, y cuestiona que nuestras autoridades padezcan, según ella, de un “mal endémico, denominado “improvisación”.

¿Cuál ha sido su primera impresión al recorrer Trujillo?

Lamentablemente el tema de la gestión de residuos sólidos es algo que yo percibo como un gran problema. En el recorrido por las calles he visto la acumulación de basura. En algunos casos, por las características que se observa, tiene varios días sin recoger. Esto es algo que nos llama a la reflexión en el sentido de la urgencia de tener que atender este problema. En pleno verano, con todo el riesgo que implica en la salud pública, necesitamos que se resuelva.

¿Se ha reunido con el alcalde Daniel Marcelo para tratar este tema?

Sí, él me ha detallado las acciones que se están implementando a fin de resolver esta problemática, y bueno, por las características de las metodología que está aplicando, hay la esperanza de que finalmente pueda solucionarse. Tiene préstamos de maquinaria por parte del gobierno regional, por parte de las municipalidades distritales y aparentemente se tiene toda la voluntad de resolver esto y esperemos que se concrete.

Sin embargo, paralelamente al tema de limpiar la ciudad la municipalidad tiene que afrontar un proceso legal con la empresa Veolia, que ya ha invocado a un arbitraje para cobrar el dinero que se le debe.

Sí, preocupa, pero creo que eso tendrá su camino, lo urgente ahora es la limpieza de la ciudad.

Ahora se cuestionó la forma cómo se manejó este tema. El alcalde Daniel Marcelo dijo en plena campaña electoral que resolvería el contrato con Veolia, pero quedó en evidencia que no tenía un plan de contingencia. ¿Cuál es su análisis?

Eso es grave porque si tú vas a plantear una finalización de determinada actividad, sea lo que fuere, tienes que tener otra para reemplazarla de inmediato. Las municipalidades existen para limpiar la ciudad y para darle seguridad. Ahora, si no tienes una previsión de actuación inmediata en cuanto cese la actividad, en este caso de la empresa Veolia, entonces hay un grave problema, sobre todo si ha sido un anuncio de campaña. Como ya sucedió, todo esto ahora se está resolviendo sobre la emergencia, porque para mí esto es una emergencia.

¿Qué cree que ha pasado ahí, hubo mal asesoramiento?

Tenemos males endémicos en nuestro país y lamentablemente no hemos escapado a ese mal endémico que se llama: improvisación.

¿Demasiada improvisación en nuestras autoridades?

En este caso sí, y es evidente que no hubo la planificación necesaria que te haga ver algo de previsión y eso se traduce en demasiada improvisación.

Pero, bueno, hay algo en lo que el alcalde (Daniel Marcelo) me ha pedido que colaboremos, y es en el tema de la adquisición de 20 compactadoras y nos vamos a interesar en el tema. Porque si bien es cierto se requiere la reposición del parque automotor que se encargará de la limpieza pública, se tiene que hacer salvando plazos, pero eliminando cualquier posibilidad de actos de corrupción.

Bueno, ahora girando la mirada al Gobierno Regional de La Libertad, usted fue muy dura en la crítica a la anterior gestión de Luis Valdez Farías, pero ¿cómo evalúa estos primeros meses de su sucesor Manuel Llempén Coronel?

Desgraciadamente a Luis Valdez lo recordaremos como el gobernador regional con peor ejecución del gasto público de la historia de la región La Libertad. Su gestión fue bastante mala. ¿No sé por qué más lo recordaríamos? Esto va en correlato con qué hizo desde el 2017 para poder impulsar las obras de las reconstrucción, ¿qué se hizo?, son dos años los que han pasado. Recordemos, y disculpen que hable en primera persona, pero fui yo la que dio la primera alerta con respecto a la activación de las quebradas, mientras que el doctor Valdez estaba en Europa o donde quiera que haya estado, pero acá no estuvo.

Pero, ¿ahora ha mantenido contacto con el gobernador Manuel Llempén?

Sí, hemos tenido una reunión con el gobernador regional por temas que deben resolverse y deben hacerse de inmediato. Valdez no pudo, no quiso o sabrá Dios qué pasó. Ya será la historia y la justicia los que determinen qué pasó. Pero tenemos el problema de las quebradas; un nuevo fenómeno climático y repetiremos la misma historia del 2017. He recorrido las quebradas, porque para poder opinar uno tiene que estar informado y yo no veo que se haya hecho un trabajo que pueda prevenir. No hay nada hasta ahora, solo han movido un poco de piedras y dicen que hay encauzamiento, pero en realidad eso es mínimo y ante un desastre eso sería absolutamente irrelevante.

Otro tema pendiente son las obras de la III Etapa de Chavimochic. ¿Opina lo mismo?

Es un tema en el cual creo que todos los liberteños tenemos coincidencias. La presa Palo Redondo es una gran necesidad para nosotros y tiene que hacerse. Va a garantizar el abastecimiento de agua que se necesita para que Chavimochic tenga toda la vida que nosotros esperamos que tenga. Además, impedirá que el agua se siga perdiendo en el mar y hará que todo reverdezca; generará empleo y con ello habrá crecimiento y desarrollo

Pero, yo me pregunto, ¿qué hay?, en este momento tenemos ahí una obra abandonada. Bueno, no digamos abandonada porque ahí hay vigilantes de Odebrecht. Sin embargo, hablan que se avanzó un 70% y solo falta el 30%, pero ¿ese es su real estado de la obra?

¿Qué plantea usted?

Le he pedido al gobernador regional que vea en qué estado se encuentra realmente la obra. Qué ha significado en términos de deterioro el fenómeno climático de 2017 y el abandono de todo este tiempo. Le he pedido, y lo vamos a formalizar ahora en documentos, que se haga un peritaje para determinar el estado real de esa obra, porque nadie nos puede decir con precisión cuál es el estado de la infraestructura.

Es demasiado importante esa presa, porque tiene un volumen de captación de agua muy grande como para permitir si quiera imaginar que haya un daño estructural que más adelante nos pase la factura.

El gobernador Manuel Llempén dijo en su momento que evaluaba pagar los 30 millones de soles que Odebrecht está pidiendo como gastos adiciones e incluso puso en la balanza si pagaba esos 30 millones de soles o perdía los 250 millones de dólares ya invertidos, ¿qué opina?

Son 250 millones de dólares suyos, míos, de todos los peruanos, y que no son de Odebrecht y lo que debemos saber es cuánto de esos 250 millones de dólares en infraestructura hay válido en este momento.

Es cierto, no se ha informado del estado actual de la obra.

Nadie nos puede dar esa información. El gobernador me dijo que el Presidente Martín Vizcarra vino con sus peritos; entonces yo le pregunté si hicieron un peritaje y la respuesta fue “no, solo observaron”. Yo he recorrido todo Palo Redondo con mis técnicos y ellos me transmiten una gran preocupación con respecto al deterioro que puede tener esa infraestructura, lo que puede originar que ese 70% de avance que se dice tener reduzca considerablemente y ahí viene la gran pregunta: ¿cuánto más nos va a costar esto?

Se ha planteado que la presa Palo Redondo y la segunda fase de la III Etapa de Chavimochic se haga como obra pública, ¿usted está de acuerdo en eso?

La inversión es toda del Estado en esta primera fase, la siguiente fase recién le correspondía a Odebrecht.

El gobernador me ha dicho que definitivamente eso no lo van a permitir. Entonces me pregunto ¿cuál es el sentido de que Odebrecht termine la presa? El único sentido que encuentro es que porque ellos lo han hecho entonces asumen el riesgo sobre la infraestructura. Pero si ellos (Odebrecht) terminan e inmediatamente se van qué garantías tenemos de que nos van a responder frente a cualquier contingencia.

Si lo vemos así entonces el gobernador Manuel Llempén no tiene una visión panorámica de lo que realmente podría suceder. ¿Cuál sería su intención?

Yo no puedo elucubrar, ni especular con respecto a las intenciones del gobernador. Yo tengo que presumir buena fe, pero sí tengo que expresar mis preocupaciones que son válidas. Conozco muy bien el accionar de Odebrecht y he investigado Chavimochic y mi deber es alertar con respecto a lo que podría pasar.

De otro lado, sé que ha recorrido y ha hecho una inspección en el puente Bailey de Virú. ¿Mantener esa infraestructura ahí es un riesgo?

El Presidente de la República Martín Vizcarra, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, dijo que el puente era temporal y se anunciaron las soluciones definitivas. ¿Qué hay de eso? Absolutamente nada, solo indiferencia. Yo he constatado con ayuda de técnicos, la condición del puente y estos me han indicado que los pernos están flojos, y que la estructura tiene vibraciones que pueden hacer pensar que en cualquier momento puede ocurrir un colapso del puente. Necesita mantenimiento urgente.

Se le cuestionó al gobernador Manuel Llempén que desde que inició su gestión estuvo concentrando en destrabar las obras de la III Etapa de Chavimochic, pero se dejaron de lado temas como el puente Bailey de Virú y la reconstrucción. ¿Opina lo mismo?

Sí, por ejemplo, los temas de salud, los hospitales. El tema de la infraestructura hospitalaria es un problema gravísimo. He conversado con la ministra de Salud para que este tema sea atendido. También estamos viendo el buen inicio del año escolar con el buen estado de los colegios. Hay mucho más que Chavimochic y su tercera etapa. Hay mucho por hacer y queremos ver a un gobernador atendiendo las necesidades de la región.

Ya para ir finalizando, ¿cómo está el partido Fuerza Popular después de las renuncias de varios de sus cuadros?

Me he quedado completamente sola como congresista de Fuerza popular en la región La Libertad.

Si, pues, Luis Yika y Daniel Salaverry se fueron.

Sí y mi colega Octavio Salazar se encuentra mal de salud y espero su pronta y total recuperación. Pero en este momento en Fuerza Popular soy la única que está en actividad en la región. Mi partido está bien, el proceso de reestructuración está completamente en marcha, y pienso que la lealtad es el valor más importante sobre todo en situaciones dificiles.

¿Se le cruzó por la mente renunciar, sobre todo cuando la crisis se agudizó con su lideresa internada en un penal?

Keiko Fujimori está presa por dichos de terceros no corroborados, pero otros con declaraciones directas de que les han dado dinero para campañas están libres. Keiko está cuatro meses privada de su libertad cuando ella colaboró con la justicia permanentemente. Entonces pensar que uno va a renunciar no cabe ni siquiera como posibilidad. No es parte de mi formación política ni personal.