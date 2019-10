Rosa Bartra: "Obstrucción sí hubo, pero a la corrupción"

Síguenos en Facebook

La congresista del disuelto Congreso de la República, Rosa Bartra, ha sido responsabilizada por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, de ser la "culpable" de la crisis por la que atraviesa el país.

Pero ella asegura que solo cumplía con su función de parlamentaria y que si hubo obstruccionismo fue para poner enfrentarse a una "megacorrupción" en el Perú.

A continuación, la exlegisladora liberteña argumenta su punto de vista sobre los últimos sucesos en la política nacional que terminaron con la disolución del Congreso y la inmediata convocatoria a nuevas elecciones para contar con un nuevo Parlamento.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, la responsabiliza de toda la crisis política que vive el país.¿Cómo ha recibido esas declaraciones?

Nadie está por encima de la Constitución Política del país ni por debajo de ella como hoy me quieren colocar. Yo creo que no es importante lo que él diga de mí, para nada lo es. Lo que sí es importante es que él le responda al país por haber disuelto el Congreso para quedarse sin control y poder concentrar el poder en él y hacer del Estado de él y para él, sobre todo en circunstancias en las que era investigado por el Congreso. Acá hay la máxima necesidad de control, específicamente, porque se da en un contexto en la cual Odebrecht viene haciendo todo a lo que sus intereses le conviene; entonces disolver el Congreso, el único ente que puede controlar el poder y muchos de los recursos, es realmente un abuso, es algo que no se puede ni debe hacer y espero que esta controversia pueda ser resuelta en la vía que corresponda.

Vizcarra también alega que por culpa suya se tuvo que disolver el Congreso.

Sí, pero no es acaso que él toma la decisión de disolver el Congreso porque este continuó con el proceso que inició el noviembre del año pasado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que tenía el mandato vencido hacía ya varios meses. Acaso su justificación no ha sido esa. Entonces por qué inventa que disolvió el Congreso por una supuesta negación de confianza, cuando en realidad sí se le dio la confianza. Ahora él saca sus reales intenciones cuando dice que debido a que se archivó el proyecto en el cual él buscaba reelegirse y cortar el mandato de los congresistas.

Ya han pasado algunos días de esa decisión del Presidente de disolver el Congreso, ¿ustedes reconocen alguna responsabilidad en ello, porque se les acusó de no dejar trabajar y de un obstruccionismo desmedido, pues ponían trabas a todo?

A ver, en primer lugar, yo quisiera invertir la pregunta y decirle al señor Vizcarra, ¿qué proyecto importante ha dejado de hacer porque el Congreso no se lo ha permitido?, ¿qué ley importante se ha dejado de aprobar y qué impide que él gobierne, que construya, hospitales, colegios, carreteras, resuelva el problema de la delincuencia en nuestra patria, el de la migración indiscriminada?

Que me diga ¿qué ley o proyecto de infraestructura ha sido paralizado por el Congreso?

Es más, el Congreso le aprobó al señor Vizcarra la posibilidad de 213 leyes en la forma de decretos legislativos. Mira, de esas 213 leyes el Congreso derogó tres y aprobó todas sus leyes de presupuesto. Y te doy un solo ejemplo, la ley de Reconstrucción con Cambios, para que el señor pueda reconstruir el Perú, se le aprobó la en 24 horas, se le amplió el presupuesto a 25 mil millones, se le dio todo.

¿Entonces, desde su punto de vista, no hubo obstrucción?

Obstrucción sí, quizá obstrucción al aeropuerto de Chinchero; obstrucción a la ideología de género, a los textos escolares con contenido pornográfico, a la megacorrupción. Quizá ahí sí puedan decir el Congreso se opuso y lo hicimos porque era nuestro deber oponernos.

Dicen obstrucción cuando hemos investigado la megacorrupción de Lava Jato. Sí, claro, hemos expuesto la megacorrupción del cual por cierto él es parte y cuando el Congreso investigaba las relaciones de él y de su hermano con Odebrecht, a través de su empresa, al señor Vizcarra no se le ocurrió mejor idea que disolver el Congreso. Inventaron una supuesta obstrucción para ello.

¿Lo que quiere decir es que solo fueron excusas del Presidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso?

Desde que él entró, en su primer Mensaje a la Nación de julio de 2018, amenazó con disolverlo con sus supuestas reformas que en realidad solo pretendieron paralizar al Ministerio Público y al Poder Judicial al impulsar una reforma de la Junta Nacional de Justicia que hasta el día de hoy, más de un año después, no logra nombrar a ninguno de sus miembros.

Mientras eso se mantenga así no se pueden nombrar nuevos jueces, nuevos fiscales y no se pueden destituir a ninguno. En tanto, los organismo electorales siguen sin titular.

Vizcarra pretendió declarar en emergencia el Ministerio Público con una ley inconstitucional que fue rechazada por el Congreso y ha modificado todos los órganos del Ministerio Público y del Poder Judicial; pretendió cambiar todo el modelo electoral y político. El Congreso le aprobó lo que hizo y ahora lo dejan de lado con unas elecciones en la que la nueva ley electoral ya dijo que va a hacer inaplicable.

Congresista Rosa Bartra, pero acá hay algo que es innegable y es que todos estos enfrentamientos que hubo entre el Ejecutivo y el Congreso han generado una crisis terrible en el país y las regiones están paralizadas en obras. En la Libertad, específicamente, hay casos como Chavimochic y la reconstrucción que no avanzan, siguen trabados. ¿En este punto aceptan alguna responabilidad?

A ver, aquí hay algo que no es cierto. El rol nuestro era exigirle a los gobernadores que hagan,que trabajen, que ejecuten. El Congreso no estaba ahí para obstruir, sino para lo contrario ,para impulsar, impulsar, verificar y controlar que ahí trabajen. No es responsabilidad del Congreso que el señor Vizcarra no haga obras, no es responsabilidad del Congreso que no se haya avanzando en reconstrucción. Nosotros aprobamos 25 mil millones de soles de presupuesto. Acá no se puede decir que sea la crisis la que paraliza la ejecución de obras, de ninguna manera.

¿Quién va a controlarlos ahora?, ¿quién evita que así cómo Odebrecht que hizo Chavimochic y lo abandonó, por no haber podido hacer un cierre financiero, ahora vaya a cumplir? ¿Realmente podemos confiar en esa empresa que ahora que está en quiebra?

Mientras se espera el pronunciamiento del TC, para resolver la controversia de la disolución del Congreso ¿cómo quedan ustedes si el proceso electoral está en marcha?

Estamos con mucha preocupación porque lo que se está buscando con la destrucción del Congreso y su ilegal disolución es que se elija un Congreso a la medida del señor Vizcarra, a la medida de un dictador, que quiere el poder sin control y que quiere el poder absoluto sin tener que dar cuentas a nadie y que quiere evitar cualquier tipo de investigación.

¿Cuánto más esperarán?

Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, ha presentado una demanda de competencia y espero que el Tribunal Constitucional en el menor tiempo posible resuelva esta controversia.

Ahora, han salido algunas voces a sostener que usted como expresidenta de la Comisión Lava Jato, debe ser investigada por encubrimiento real, ¿qué opina?

Quienes dicen que yo soy responsable de esta crisis, y me refiero al señor Vizcarra, entonces creo que sí porque nosotros investigamos la megacorrupción. Entregamos un informe que recomienda la investigación a 172 personas.

El Congreso de la República no es el Ministerio Publico, no realiza ni impulsa investigaciones de carácter penal, recomienda al Ministerio Público que impulse las investigaciones penales. Si hay alguien que cree que hubo encubrimiento puede dirigirse a la Fiscalía con la pruebas que correspondan y prueben los delitos que alguien haya cometido. Si alguien lee el informe de más de 1,500 páginas va a encontrar que se halló responsabilidades en todas las personas que nosotros investigamos. Así que yo creo que eso no es más que desconocimiento de nuestro sistema jurídico y desconocimiento de las funciones del Congreso. Hay una mala intención de querer distorsionar , confundir y seguro quieren que continúe la impunidad en el caso Lava Jato, en la que no hay ninguna investigación impulsada por la Fiscalía que sea seria.

El tema está entre lo que halló la Fiscalía y la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, donde hay un gran diferencia.

Yo no sé que ha encontrado la Fiscalía con respecto a coimas en los primeros proyectos, porque ¿cuántas personas están detenidas por esos casos?

Por ejemplo, en el caso de la señora Susana Villarán el Congreso lo informó hace más de un año, nosotros citamos a Susana Villarán cuando la Fiscalía no hacía nada y el Congreso determinó responsabilidad en ese caso. En el tema del Gaseoducto, que es el proyecto más escandaloso y más grande de la historia peruana. Nosotros como Congreso determinamos responsabilidad en más de 40 personas, ¿cuántos están siendo investigados? Nada. La Fiscalía tiene todas las herramientas para perseguir el delito, el Congreso no persigue el delito, por eso insisto, si uno supiera y además se informara qué le corresponde al Congreso y qué le corresponde al Ministerio Público, sabría de qué estamos hablando y se dejaría de mentir en torno a esto.

Para ir terminando, ¿qué opina de la candidatura de Daniel Salaverry a la Presidencia de la República?

Que Trujillo y La Libertad saben quién es él y podrán evaluar directamente. Él tiene derecho a aspirar.

Y Cuando César Acuña sostiene que la gente le dice que en sus manos está solucionar los problemas del país, ¿qué le viene a la mente?

Que estuvo en sus manos la solución de los problemas de nuestra región, que su partido sigue manejando los destinos de nuestra región y La Libertad tiene el último lugar en ejecución de gastos.

¿Cuál será el futuro de Rosa Bartra?

Hago política desde que tengo uso de razón buscando siempre la construcción de un país seguro, próspero, saludable, con oportunidades para todos. Seguiré trabajando desde el espacio que pueda, en el lugar en el que me encuentre.