S/ 4 millones más al año para sostener sueldos ediles

Por fin hubo humo blanco. Los afiliados a los sindicatos de trabajadores de Obras Públicas, Seguridad Ciudadana y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) decidieron levantar su medida de lucha después de que el alcalde Daniel Marcelo Jacinto se ratificó en su posición de aprobar un bono de 100 soles para pasajes y refrigerio que será sumado a su sueldo.

Esta decisión que evidentemente significa, en este momento, una buena salida al anuncio de una huelga, podría convertirse en un mediano plazo en un grave problema para la comuna de Trujillo, toda vez que para poder hacer efectivo este incremento de los sueldos, se utilizarán los ingresos propios y arbitrios, que se cobra por seguridad ciudadana.

A ECHAR PLUMA

Y es que al efectuar las operaciones matemátivas, se evidencia se trata de unos 1,600 trabajadores ediles a los que se debe atender con este incremento económico.

Esto implica que cada mes se debe disponer adicionalmente de 160 mil soles y al año unos 2 millones para cubrir con dicho aumento.

A esto hay que recordar que desde inicio de año se aprobó duplicar el sueldo de todos los funcionarios (gerentes y subgerentes), lo que origina que al año la MPT desembolse otros 2 millones de soles para sostener esas remuneraciones.

A BUSCAR

Es quizá por ello que ayer Daniel Marcelo no se mostró muy seguro cuando habló de ese dinero.

"Vamos a ver de dónde sacamos esos 2 millones para cubrir el incremento. Ellos no valoran el esfuerzo que hace la MPT y creen que son solo ellos a los que se debe atender. Deben valorar el esfuerzo que hacen los trujillanos, porque al final es dinero de todos los ciudadanos”, puntualizó Marcelo.

SU POSICIÓN

Sin embargo, los trabajadores, representados a través de sus dirigentes, insistieron en señalar que el sueldo que perciben de 930 soles y 1,200, en algunos otros casos, no es suficiente para poder costear la canasta familiar.

En un primer momento, los trabajadores se mostraron firmes en su solicitud de incremento de 300 soles, pero se les explicó que eso era algo imposible de cumplir, primero porque la Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con el presupuesto para ello y segundo porque la ley lo prohíbe.

No obstante, Carlos Bocanegra, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana, recordó que a inicio de año el alcalde Daniel Marcelo no tomó en cuenta esos factores para duplicar el sueldo a sus gerentes y subgerentes.

"Ahí no dijeron no hay dinero, no dijeron la ley lo prohíbe, solo se duplicaron el sueldo", agregó el dirigente.

Empero, al final de la tarde, los dirigentes sindicales y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo; es decir, el incremento de 100 soles desde el próximo mes y la posibilidad de evaluar un nuevo incremento el próximo año.

SIN DESCUENTO

Otro punto en el que fue bastante enfático Daniel Marcelo fue el relacionado al descuento a los trabajadores por los dos días que no laboraron por acatar movilizaciones y plantones frente a la sede edil.

Sin embargo, los dirigentes sindicales señalaron que no había necesidad de descontarles, ya que estaban dispuestos a recuperar los dos días perdidos. Este planteamiento fue aceptado por la autoridad y quedó plasmado en sendas actas.

CALIDAD DE SERVICIO

El alcalde Daniel Marcelo también aprovechó la ocasión para cuestionar el "mal servicio" que actualmente brindan los agentes de Seguridad Ciudadana.

"Hemos visto en diferentes medios, en las redes, cómo es que pasan un buen tiempo con el celular chateando y no atendiendo sus responsabilidades. Siempre hubo caso omiso a eso, porque el gerente de Seguridad Ciudadana promovía que no use el teléfono celular, pero se burlaban", cuestionó.

En respuesta, los agentes se han quejado por el uniforme de pésima calidad que les han dado, pues, según indicaron, el 70% está hecho de un material sintético y el 30% de algodón.

Además, remarcan, a ningún sereno se le dota de chalecos antibalas, a pesar de que en más de una ocasión han intervenido a delincuentes armados.

ALTOS SUELDOS

Es importante precisar que en marzo de este año se les duplicó el sueldo a los gerentes y subgerentes. En el primer grupo el incremento asciende a un total de 48 mil soles; mientras que el segundo, 150 mil soles. Esto significa que al mes se necesita 198 mil soles y al año más de 2 millones de soles. Ahora, si esto se suma a lo que se necesitará para pagar a los trabajadores, la MPT tendrá que obtener más de 4 millones de soles al año para sostener los aumentos.