Salomón Paredes: "Asumo un nuevo reto y vamos a repotenciar al equipo de reserva"

De vuelta a casa. El pacasmayino Salomón Paredes, quien defendió ocho temporadas la camiseta de Carlos A. Mannucci, asumió la dirección técnica del cuadro de reserva de la escuadra tricolor.

"Bastante cómodo y una posición que me entusiasma. Asumo un nuevo reto, con mi trabajo y entrega de los jugadores vamos a conseguir un mejor estándar futbolístico del equipo y repotenciar al equipo de reserva para que sumen al primer equipo" , Paredes.

Como se recuerda el DT Paredes jugó en Carlos A. Mannucci en la profesional e incluso formó parte del plantel de 1994.

"Como no voy a tener gratitud por un equipo me albergó ocho años en el fútbol profesional y las muestras que pueda tener de la gente son recíprocas, pero la época de jugador es una dentro de la vida del deportista que ha tenido y la otra como director técnico, es totalmente diferente y no basta con haber sido futbolista profesional, sino tener la preparación responsable como para asumir este tipo de retos como por ejemplo el dirigir a la reserva", apuntó.

Como se sabe la reserva de Carlos A. Mannucci marcha en el puesto 14 con apenas 6 puntos. En la jornada anterior cayó goleado por 9 a 0 ante Universidad San Martín.