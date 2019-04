Se crearán macrorregiones para agilizar la reconstrucción

Síguenos en Facebook

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui Mejía, llegó a la región La Libertad y reconoció que a dos años del desastre ocasionado por el fenómeno El Niño Costero muy poco se ha avanzando en el proceso de la ejecución de obras.

En ese sentido, anunció que se implementarán una serie de modificaciones a la forma como se ha estado trabajando, a fin de poder agilizar y dinamizar el proceso de inversión del presupuesto asignado a casa una de las regiones afectadas por el embate de la naturaleza.

MACRORREGIONES

Explicó que se crearán gerencias macrorregionales a las que se les implementará con logística y personal especializado, las mismas que sostendrán reuniones semanales con las autoridades locales con el objetivo de darle velocidad a los procesos y, por ende, a la ejecución de obras.

“Hay que darle velocidad a las inversiones. Hasta ahora las inversiones no han corrido y no han ido a la par con el tiempo transcurrido (2 años). El avance no es significativo y la población percibe que no se ha hecho lo necesario. Entonces tenemos que agilizar los procesos, y si hay que mejorar las normas, lo haremos”, manifestó.

LOS EQUIPOS

Nelson Chui explicó que las macrorregiones estarán conformadas de la siguiente manera: macrorregión uno, La Libertad con Áncash y Lambayeque; mientras que la macrorregión dos la forman Piura, Tumbes, Cajamarca.

“Entonces se formarán equipos macrorregionales. Los otros equipos son Lima, que abarcará Lima Metropolitana, Lima Provincias e Ica. Ahora, las demás regiones como Arequipa, Ayacucho, tendrán como centro de operaciones Lima. Lo que pretendemos es que en esos comités se analicen los expedientes y evitar el centralismo, porque lo que queremos es deconcentrar la reconstrucción”, señaló.

CAMBIOS

El nuevo director de la reconstrucción comentó que su antecesor, Edgar Quispe Remón, hizo un buen trabajo, pero que aún hay muchas cosas que mejorar.

“Él (Edgar Quispe) logró hacer un plan en base a las propuestas de las autoridades; hizo, también, que se cambiara la normatividad para agilizar procesos, pero aún hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a la normatividad”, puntualizó.

En ese contexto, Chui informó que este miércoles sostendrá una reunión en el Consejo de Ministros para plantear algunas probables modificaciones a la normatividad vigente”, añadió.

Chui hizo hincapié en que de ahora en adelante el trabajo que se realice tiene que ser mucho más articulado.

“No se ha trabajado en forma muy articulada con los sectores y por eso, justamente, se ha decidido que se den reuniones semanales lideradas por el gerente o coordinador de la regiones que han tenido mayor problema con el Niño Costero como La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura, Áncash”, afirmó.

PERSONAL

También dijo que se contratará más personal especializado para elaborar expedientes y los problemas u observaciones que se presenten en los expedientes se solucionarán en cada región y no en Lima como suele ocurrir, ya que eso hace demasiado tiempo.

Chui resaltó , también, las coordinaciones que se realizan con la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros, con el objetivo de destrabar los problemas que se presenten en el proceso de ejecución de las obras.

Detalló que en las regiones más afectadas se han constituido comités integrados por diversas instituciones que también buscarán que las autoridades regionales y locales se involucren activamente para impulsar el proceso de

ejecución de las miles de obras de reconstrucción que están programadas.

SIN EXPEDIENTES

A su turno, el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, le comunicó a Nelson Chui que no hay recursos económicos para contratar profesionales idóneos para elaborar expedientes en torno a los proyectos de la reconstrucción.

El gobernador agregó que tampoco hay dinero para los estudios y elaboración de los expedientes.

“Para acceder a los S/ 1,200 millones estimados asignar este año por la reconstrucción a La Libertad hay que contar con expedientes, y si solo se utilizará el 5% de esa cifra para pagar esos estudios o expedientes se necesitaría S/ 60 millones. Este sigue siendo el gran problema para avanzar. Si no hay expedientes no se puede asignar recursos y no habrá obras”, advirtió Llempén.

Nelson Chui se comprometió a apoyarlo trasladando su petición ante el Consejo de Ministros.

DETALLES

El gobierno regional de La Libertad está gestionando actualmente 43 proyectos por un total de S/ 944 millones. Esto es parte de lo previsto ejecutar este año en el proceso de la Reconstrucción con Cambios.

En total son S/ 1,200 millones que se invertirán en 18 obras que corresponden a mejoramiento vial, otras nueve son de infraestructura educativa; además de las obras definitivas en las quebradas (San Ildefonso, San Carlos y León).

NO MANTENIMIENTO

Otro punto que tocó Llempén fue en cuanto a las obras de mejoramiento vial. El gobernador exigió que ya no se haga mantenimiento porque con las lluvias se vuelve a perder toda la inversión.

“Lo que debe hacerse es por lo menos un asfaltado bicapa, con cunetas”, indicó.

DE ACUERDO

Aunque no participó de las reuniones, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, se enteró de las nuevas propuestas de Nelson Chui y dijo que todo lo que sirva para agilizar el proceso es bienvenido.

“Ojalá que toquen el temas de las quebradas también. Mira lo que se ha hecho ahora, se ha llenado la ciudad de sacos de arena y ahora tenemos que sacarlo, eso es otro gasto. Esperemos que cuando lleguemos a noviembre y diciembre ya estemos en esta misma situación”, manifestó.