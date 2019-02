Solo 3 de las 20 playas de nuestro litoral son saludables

Síguenos en Facebook

Tras los monitoreos que semanalmente realiza la Gerencia Regional de Salud se ha hecho un consolidado del estado de las playas en nuestra región La Libertad y se pudo comprobar que sólo 3 de las 20 playas monitoreadas de nuestro litoral han sido consideradas como Saludables.

Estas playas saludables son las de Salaverry Norte de Salaverry, Malecón Grau Sur de Pacasmayo y Puémape Centro en San Pedro de Lloc, como resultado obtenido en esta semana epidemiológica, por lo cual hay 17 puntos de monitoreo de playas que no cumplen con los criterios de evaluación calificándolas como no saludables.

Estas playas consideradas como No saludables, en su mayoría no cuentan con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos. En cuanto a la calidad microbiológica, en las tres playas de Huanchaco (Huanchaquito, El Mirador y Huankarute), Playa El Charco de Santiago de Cao, y tres playas de Virú (El Carmelo, Gaviotas y El Encanto), los Coliformes Termotolerantes superan los límites máximo permisibles.

En ese sentido, se hace un llamado a los gobiernos locales a vigilar dichas playas consideradas No Saludables para que se cumplan con implementar Servicios Higiénicos, recipientes para Residuos Sólidos y mantener limpias las playas; además vigilar que realicen la colocación de los banderines de la calidad sanitaria de playas saludable o no saludable según reportes, que a la fecha casi en todas las playas no lo están realizando.