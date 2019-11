Solo seis locales están autorizados para fiestas

Síguenos en Facebook

Sanciones pecuniarias y hasta una denuncia penal les esperaría a los locales que realizaron fiestas sociales sin tener la autorización de la comuna de Trujillo.

Así lo informó el subgerente de Defensa Civil de la municipalidad provincial, César Florez Corbera, quien indicó que solo seis establecimientos solicitaron dicho permiso con motivo de las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween.

SOLICITUD

El funcionario edil recordó que desde la semana pasada exhortó a los promotores de eventos y a los administradores de locales a solicitar el permiso respectivo para estas celebraciones.

En tal sentido, solo seis locales cumplieron con los requisitos de seguridad que solicita Defensa Civil del municipio y la Prefectura, acudiendo a dichos establecimientos a supervisar para otorgarles el permiso.

Los locales son: Lito's, Keops, Peruano Japonés, Valentín Segovia, Arcos del Edén y El Norteño.

"El resto de locales no solamente no han pasado (la revisión) por Defensa Civil, ni siquiera han presentado su expediente. Por tal motivo, (hago) la exhortación a la población a que no acudan a estos locales que están realizando fiestas clandestinas porque se van a encontrar con condiciones pésimas de seguridad", expresó César Florez.

Es por esta razón que la noche de ayer ejecutaron un operativo junto a la Policía en diferentes puntos de la ciudad para multar a los promotores inescrupulosos que pongan en riesgo la integridad de los asistentes al no contar con el permiso de seguridad.

"Desde nuestra competencia es la multa y clausura de locales si se verifican las condiciones de riesgo. Estamos coordinando con la Procuraduría para tomar acciones penales", comentó.

También, pidieron el apoyo de la ciudadanía en denunciar a dichos locales.