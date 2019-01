Sunass orientó a más de 4 mil liberteños sobre el servicio de agua potable

Síguenos en Facebook

¿Cómo presentar un reclamo por facturación elevada?, reportes de cortes imprevistos en el servicio de agua y la importancia de revisar las conexiones domiciliarias, fueron algunas de las consultas que absolvió la oficina desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) en La Libertad durante el 2018.

En ese sentido, el Regulador orientó a 4,296 usuarios de Sedalib, tanto en su sede, como en las oficinas de la empresa de agua, vía telefónica, así como por las redes sociales. Al respecto, la coordinadora del Regulador, Kathy Negrón Túnjar, resaltó el crecimiento de las atenciones en 150 % con relación al año 2017.

“Les recordamos a los usuarios que pueden iniciar un reclamo si no están de acuerdo con la facturación o si tienen un problema operativo que no haya sido atendido por la EPS. Es importante que conozcan la forma correcta de presentar un reclamo y el derecho que les asiste de apelar las resoluciones de primera instancia emitidas por la EPS, con las que no se encuentren conformes, ante la Sunass”, detalló.

Además el 60 por ciento de las orientaciones realizadas en el 2018 fue sobre el procedimiento de reclamo por problemas de facturación del consumo de agua potable; el 22 por ciento para conocer el estado de la apelación del reclamo; el 8 por ciento por información general de la Sunass y el 5 por ciento para reportar problemas operacionales del servicio y falta de agua.