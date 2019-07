Sunass supervisa el buen gobierno corporativo de las empresas de agua

Síguenos en Facebook

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) viene realizando acciones de supervisión y monitoreo a las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento sobre la composición de los directorios, el cumplimiento de requisitos para ejercer cargos de gerentes generales o directores y la implementación del Código de Buen Gobierno a nivel nacional.

Estas acciones tienen como finalidad contribuir a que la gestión de dichas empresas sea más eficiente y que sus directivos cuenten con la capacidad y experiencia para aportar más y mejor a sus organizaciones, y así ofrecer un servicio de mayor calidad a la población.

La Sunass, en su condición de organismo regulador, tiene como función la supervisión del Gobierno Corporativo de las empresas prestadoras, en relación a la composición y recomposición del directorio, designación, remoción y vacancia de los miembros del directorio y del gerente general por parte de las entidades competentes, rendición de cuentas y desempeño.

Asimismo, la Sunass verifica que los directivos de las empresas cumplan con los requerimientos legales como contar con un título universitario en Administración, Ingeniería, Derecho, Economía o Contabilidad; acreditar experiencia profesional no menor de cinco años en cargos directivos o de nivel gerencial; no estén condenados por delito doloso y no desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente con la prestación de servicios de saneamiento, entre otros, según lo indica el reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

CASO SEDALIB

La semana pasada la empresa Sedalib S. A. emitió un comunicado donde señaló que la Sunass ratificó en sus cargos a los directores Eduardo Azabache y Ana Teresa Fernández.

Al respecto, la Sunass precisó que, dentro de sus funciones, no está designar o ratificar a directores o gerentes generales de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. En este caso particular, la supervisión realizada determinó que dichas personas cumplen con los requisitos para formar parte del Directorio de Sedalib S. A.