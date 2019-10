Luis Valdez: "Tendremos un doble control en la hoja de vida"

Síguenos en Facebook

El exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, ha sido designado como el nuevo secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso (APP). Además de ello, le han encargado la tarea de ser el tamiz para que filtren a los cuadros que los representarán en las próximas elecciones de 2020. A continuación ofrece detalles de lo que eso significa.

Ahora tiene una nueva responsabilidad dentro de APP, cuyo ámbito de operaciones es a nivel nacional. Desde esa posición, ¿cuáles son las expectativas con miras a las elecciones de enero de 2020?

Mira, en APP, independientemente de las investigaciones que se han iniciado con respecto a algunas posiciones en el Parlamento, se ha decidido dar vuelta a la página. Vamos a poner un punto aparte y empezaremos a construir país sobre la base de las esperanzas de la población. Creo que es necesario y maduro juntarnos todos hoy con el objeto de cerrar esas brechas y darle calidad de vida a la ciudadanía. Ya los conflictos, los señalamientos han hecho mucho daño y hoy lo que necesitamos es un Gobierno y una institucionalidad fuerte, sólida, donde todos los partidos políticos, los líderes sociales, los actores sociales de nuestra país lleven otro mensaje a la Nación, que tenga que ver con algo construcctivo y sobre todo con deponer algunas posiciones particulares.

Pero, parte de esos conflictos y enfrentamientos que llevaron a la crisis política en el país se debió a la posición del Congreso de la República, cuyos miembros, varios de APP, tomaron ciertas posturas que la ciudadanía aún cuestiona. ¿Cómo cambiar eso y evitar repetir la historia?

Bien, César Acuña, presidente de APP, ha establecido exigencias muy rigurosas para elegir a los nuevos representantes del Parlamento. No solo se busca que sean jóvenes con vocación de servicio, sino que vengan al Congreso a contribuir con este país que todavía necesita el esfuerzo de todos. Queremos que sean profesionales, vamos a impulsar la paridad y la alternancia, es decir por lo menos el 50% de las candidatas sean mujeres e incluso puede ser que en algunas regiones haya en las listas más mujeres que hombres.

Permítame incidir en el punto de la selección que tendrán para elegir a sus mejores cuadros para representarlos, porque, por ejemplo, el señor Edwin Donayre, quien fue congresista, está prófugo de la justicia; el exalcalde de Moche, Roger Quispe, en la misma situación. Hay otros como el exalcalde Víctor Larco, Carlos Vásquez, sentenciado. ¿Cómo evitar eso, cuál será el filtro?

Tú sabes que a veces es imposible determinar que una persona, un peruano, una peruana, independientemente que sea Edwin Donayre o cualquiera, tenga algún compromiso con la justicia o ley. Bueno, antes no había una ventanilla única como la hay ahora en la que podemos filtrar, evaluar y separar a personas del partido que tengan problemas de la justicia.

Entonces, en este extremo, el presidente del partido (César Acuña) ha dado instrucciones claras y concretas para que se tenga un doble cuidado al respecto, y si en el camino se diese un mal compartamiento de un militante, sea o no funcionario, vamos aplicar no solo el reglamento del partido, sino que haremos que intervenga la ley. Lo separaremos con el único ánimo de mostrar esa integridad que es uno de los principios que tiene APP.

¿Considera que fue un error convocar a esas personas a formar parte de APP?

De repente ha habido una ligereza en el ámbito individual; pero hoy APP tendrá las puertas abiertas para ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que quieran contribuir con el desarrollo de su patria, vengan de donde vengan. Basta su sola voluntad, su vocación, sus ganas, su espíritu. Aquí las puertas están abiertas para los jóvenes, y si otra persona viene de otra agrupación y ve en APP una alternativa también será bienvenido. Pero lo que sí vamos a hacer es tener un doble control de hoja de vida, de su trayectoria, que no tenga problemas con la justicia. Y en eso sí vamos a ser bastante estrictos. Eso es imperativo del presidente del partido y no vamos a claudicar en esas exigencias.

Es una tarea muy dura. ¿Alcanzará el tiempo?

Mira, ahora la población en general rechaza y repudia todos estos actos que justamente hoy estamos conversando. Es que se rompe la confianza, la esperanza y se posterga el desarrollo del país. Haciendo concientemente un análisis vemos que el tema es esencial revertirlo, es para APP una prioridad y para mí un desafío, una responsabilidad que lo tomo con el mayor gusto y agrado.

Creo que soy la persona que tiene que materializar y hacer efectivo ese pensamiento de César Acuña.Vamos a hacer un trabajo efectivo, transparente y sobre todo pensando en las generaciones venideras.

¿Qué decir de los invitados Luis Iberico, Marisol Espinoza, a quienes se les acusó de actuar a espaldas de las directivas del partido?

Como dirigencia nacional y respetuoso de los procesos, de la Constitución y de los derechos de las personas, se ha decidido que sea la Comisión de Procesos Disciplinarios el órgano que evalúe el caso y sean ellos los que recomienden lo propio. Yo, darte una opinión con respecto al actuar, de la posición positiva o no de ellos, sería como adelantar opinión y significaría perturbar lo que viene haciendo la comisión disciplinaria de APP. Como te digo, lo que queremos hoy es ser positivos, queremos sumar.

Ahora, en el caso de Richard Acuña, quien también tomó decisiones en contra de lo que indicaba las directivas de APP, la ciudadanía tiene cierta desconfianza en que la comisión de disciplina pueda llegar a sancionar. ¿Pueden sancionar al hijo del presidente del partido?

Mira, en mi caso, a diferencia de otras posiciones, yo sí voy a respetar el trabajo de la comisión de disciplina y esperaré su pronunciamiento en cada caso concreto. Mi sola opinión sería un adelanto y una presión para quienes tienen la competencia de discutir, analizar y resolver los hechos que se han suscitado. Como te digo la autoridad competente tendrá que determinar si hubo o no responsabilidad. Adelantar una opinión sería transgredir una norma constitucional y como hombre de derecho no estaría cumpliendo con mi deber. No voy a ser ligero.

¿Entonces su trabajo será evitar que estas situaciones se repitan y evitar “ligerezas” a la hora de elegir a un representante para algún cargo público?

Vamos a ser rigurosos en ello. Hoy como está la coyuntura se hace impostergable, indispensable hacer un tamiz y una calificación con otros estándares de rigor.

¿Quién se encargará de ese tamiz?

APP me ha encargado encabezar una comisión para evaluar las hojas de vida, incluso de los precandidatos, es decir de aquellos que postularán en el proceso electoral interno.

¿Quién será responsable si alguien de los elegidos va en contra de las directivas del partido?

Me hago plenamente responsable porque así me lo han encargado a mí y a otros dos dirigentes.