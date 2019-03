Todos fuimos machistas

Síguenos en Facebook

Quizás lo más difícil es mirarse al espejo y reconocer nuestras imperfecciones grotescas. Y no me refiero con esto a las imperfecciones físicas, que para acostumbrarnos a eso ya tenemos toda una vida. Me refiero a las taras enraizadas, a las viejas malas prácticas que perpetramos a diario de manera natural.

El machismo es una de estas taras. Y puedo decir que no hay hombre en el Perú que no haya sido machista, en algún momento o en varios, todo el tiempo o en determinado momento.

Todos los varones hemos creído alguna vez o en algunos momentos que la mujer es algo así como un instrumento para el placer más básico; no un ser complejo con quien debemos complementarnos, sino un pedazo de carne puesto ahí para nuestra satisfacción antes que nada, por encima de todo. Y por eso invisibilizamos sus derechos, desaparecemos su dignidad y cercenamos su facultad de ser un ser humano que como nosotros también desea, ama, se equivoca y acierta.

Todos hemos pensado que ellas no deben más que dedicarse a un hombre, abocarse a un hombre y a su satisfacción por encima de sí misma. Porque eso nos enseñaron en casa, y a ellas también se les enseñó: los hombres son infieles por naturaleza, es normal que busquen estar con otras, hombres es hombre, y la mujer debe saber que es así y aceptarlo.

Por eso, cuando una mujer sale de ese molde tan impuesto, hay quienes no lo soportan y reaccionan furibundos, agreden en el mejor de los casos, asesinan en el peor.

Y entonces lo sabíamos desde chicos: la mujer que vive su sexualidad y cambia de novio es una puta. La mujer que camina hasta tarde con minifalda es una puta y pide a gritos ser violada. El hombre cruel y abusador no tiene la culpa, así es su instinto depredador. El hombre debe ir desde adolescente en la búsqueda de las mujeres (con o sin pago de por medio) para hacerse un macho, tener varias chicas para que el papá e incluso la mamá celebre entre bromas que se parece al papá o al abuelo, todo un orgullo.

Y así podríamos seguir. El hombre propone pero ella dispone. Es normal que un varón acose a una mujer cual cazador furtivo, lo anormal y deplorable es que ella siquiera responda, pues eso podría ser como una licencia para el macho cabrío.

Créanme, a muchos hombres nos ha costado mucho darnos cuenta, ser conscientes de estas viejas concepciones metidas en nuestro “chip” cual decálogo de vida. Porque es como si un poderoso aceptara que goza de beneficios ilegítimos ante el resto, como si aceptara que debe perder esos privilegios. Pero ya es el momento de entenderlas, de verlas a ellas como nuestro igual con sus diferencias naturales. En igualdad de condiciones, con equidad verdadera. Ese es y debe ser el paso inexorable.