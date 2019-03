Topógrafo fallece en una mina de la provincia de Pataz

Síguenos en Facebook

Desconcertados se encuentran los padres y la esposa de Sergio Vilela Seminario (24), un joven topógrafo que el último fin de semana perdió la vida al interior de una mina ubicada en la provincia de Pataz.

Los deudos refieren que hasta el momento desconocen la causa real del deceso; además piden que la empresa minera se haga responsable por la hija que estaba esperando el joven con su esposa.

TRAGEDIA

Desde hace aproximadamente dos meses el joven topógrafo dejó su natal Chulucanas, en la región Piura, y se trasladó hasta la lejana provincia de Pataz en busca de un mejor futuro para su familia.

Por motivos que aún no se esclarecen, Clorina Seminario Briones, madre de la víctima, comentó que la mañana del sábado les avisaron que Sergio había sufrido un accidente laboral y falleció.

“En realidad, no sé como ha pasado, me llamó el gerente y me dijo que le cayó un equipo de topografía en la cabeza y se había desmayado, pero ya no reaccionó. Luego, a mi hija le han comunicado que ha caído una piedra y dos de sus compañeros lograron salir, y que él ha muerto cuando estaba saliendo. Yo quiero llegar al fondo de esto para que se haga justicia, porque hay una niña de por medio que está por nacer y yo no quiero que ella se quede sin ayuda”, expresó Clorina Seminario.

La acongojada madre comentó que su hijo, hace menos de dos meses, llegó a Pataz porque ganó un concurso para la empresa minera, ya que estaba próximo a recibir a su primera hija.

Ahora, sus familiares llegaron hasta la morgue de Trujillo para retirar el cuerpo de la infortunada víctima y así puedan velarlo en su ciudad natal; sin embargo, exigieron que la empresa minera indemnice a la viuda de Vilela Seminario, quien actualmente tiene seis meses de gestación.