Los trabajadores de EsSalud del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo realizaron una vigilia en los exteriores del mencionado nosocomio para realizar una prestación de banderolas negras en señal de luto por la muerte de sus colegas y amigos en esta pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"EsSalud de luto, no más muertes", se leía en una de las banderolas. Mientras que otro banner de la Red Asistencial La Libertad base Hospital Víctor Lazarte Echegaray se leía que pedían el cambio inmediato del gerente de La Libertad de EsSalud, José Carranza Castillo.

“Es lamentable esta cruda y triste realidad que estamos viviendo nosotros. Da tanta indignación e impotencia de ver como mis compañeros mueren y sus familiares mueren, pero no me desmayaré en salir en defensa de todas esas personas que han fallecido a consecuencia de este coronavirus y nada más por la irresponsabilidad hasta el día de hoy, si bien es cierto dan EPP, pero no dan de la calidad que debe ser para que se puedan proteger mis compañeros. La protección es el primero que debió hacer la autoridad competente para que mis compañeros no se puedan contagiar”, indicó Fermín, uno de los dirigentes.

También pidieron mejores equipos de EPP para el personal de campo y que tiene contacto con los pacientes COVID-19 del hospital Lazarte.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Laredino le gana la batalla al COVID-19 en La Libertad

VIDEO RECOMENDADO

Perro impide ejecutar penal en fútbol de barrio

Perro impide ejecutar penal en fútbol de barrio