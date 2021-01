El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega, cuestionó la falta de preparación de varias de las autoridades políticas de la región para poder enfrentar adecuadamente la pandemia del Covid-19.

Dijo que hay autoridades que no dicen la verdad y ocultan la información. “Se tiene que decir la verdad, ya estamos en la segunda ola de contagios”, enfatizó.

Comentó que las autoridades deben exigir al Gobierno Central el presupuesto para comprar más balones de oxígeno, contrato de personal y más plantas generadoras de oxígeno.

Precisó que la planta de oxígeno de la MPT está abasteciendo 180 balones de oxígeno diario y que se está evaluando la adquisición de al menos 100 balones más, debido a que los primeros 100 que se compró han sido prestados a pacientes que están en sus viviendas.

Ruiz indicó que el Gobierno Central debe comprar e instalar una planta de oxígeno para cada una de las provincias de la región.

El alcalde de Trujillo agregó que su lucha para erradicar a los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad no tuvo éxito porque no hay respaldo del resto de autoridades, ya que desde la comuna no se cuenta con el personal suficiente para contener a los comerciantes.