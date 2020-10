Desde la clandestinidad, el suspendido alcalde de Trujillo Daniel Marcelo brindó declaraciones a Diario Correo y dijo ser inocente y que está metido en este lío judicial por ayudar a la gente que sufría durante el embate del fenómeno de “El Niño" en el 2017.

Como se sabe, el exalcalde de La Esperanza fue juzgado por el delito de negociación incompatible, luego que se denunciara qué, durante su mandato en la comuna de La Esperanza, el 2017, se alquilaron cinco baños químicos que habrían estado sobrevalorados. La exautoridad fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva y tiene orden de captura e internamiento en el penal .

“Hoy mi abogado presentará un recurso al juzgado solicitando se suspenda la orden de captura y esperaré el resultado de ello, de lo contrario ya veré para ponerme a disposición porque yo no puedo estar así”, indicó Daniel Marcelo, quien dijo que se encuentra en la ciudad de Lima.

Marcelo Jacinto alegó ser inocente y que no fugaría del país.

“Muy preocupado. La verdad que como es un adelanto del fallo, el juez no ha expresado cuáles son los motivos de la condena. Ustedes lo han podido escuchar porque la audiencia ha sido pública, pero en mi caso no ha dicho ningún motivo, solo a los funcionarios que los han absuelto. Solo ha dicho algunas cosas ligeras, pero nada expresamente. Lo tomo como un adelanto de fallo, ya en la resolución debe de estar todo, eso se emitirá el día lunes. No ha dado indicios contra mi persona el, ¿por qué me están sentenciando?, y por eso te digo estoy sorprendido”, apuntó.

SORPRENDIDO POR FALLO

El suspendido burgomaestre de Trujillo indicó que está sorprendido por el fallo del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios de La Libertad en el caso “baños químicos” .

“Liberan a mis funcionarios, tanto al asesor legal como al gerente de Defensa Civil, que fueron ellos los que emitieron los informes y con esos informes se preparó la resolución. Yo firmé esa resolución al final, fui el último que firmé. La verdad no entiendo. No sé por qué me sentencia a mí”, sentenció.

Mientras tanto, Daniel Marcelo esperará la respuesta del juez en su recurso mediante el cual solicita la suspensión de orden de captura, si esta resulta negativa entonces se entregará a la justicia. Indicó que, esperará 24 horas para que suspendan su orden de captura de lo contrario se entregará a la justicia.