El Instituto Nacional de Salud (INS), el organismo público ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), informó el último 20 de julio que la aplicación de dos dosis de la vacuna Sinopharm genera anticuerpos contra el nuevo coronavirus (Covid-19) en al menos al 96% de las personas inoculadas.

Según el estudio elaborado por esta entidad de 125 años de fundación, una solo dosis genera anticuerpos entre el 15% y el 31%, y la segunda la elevaba al 96%, solo en personas que antes no habían dado positivo al letal virus. Con este antecedente, en La Libertad, la inmunización con la vacuna china no se detendrá y las autoridades sanitarias buscan que la población confíe en lo establecido por la ciencia.

SIN DESCONFIANZA. ¿Van a vacunar con Sinopharm o Pfizer? Esa es una de las preguntas más reiterativas cada vez que el Gobierno Regional de La Libertad anuncia la aplicación de más dosis a diferentes grupos etarios vulnerables ante una posible tercera ola del letal virus que solo en La Libertad ha acabado con la vida de 9,981 personas.

El vicegobernador Ever Cadenillas Coronel, quien el último sábado recibió la primera dosis de Sinopharm, recalcó que no existen motivos para desconfiar de esta vacuna.

“En todo el país se está vacunando con Sinopharm y no hay por qué desconfiar de su eficacia. Yo estoy recibiendo la primera dosis de una vacuna que me va a permitir afrontar la tercera ola inmunizado y salvar la vida ante la aparición de la variante delta en nuestra región, que es mucho más contagiosa y letal”, declaró.

ACLARA Y RECOMIENDA. El decano del Colegio Médico de La Libertad, Wilmar Gutiérrez Portilla, aseguró que los profesionales de salud han requerido de una tercera dosis debido al grado de exposición frente al virus.

“Todas las vacunas son importantes y tienen una alta eficacia, todas ayudan. El hecho de que el gremio médico esté pidiendo una tercera dosis es por el grado de exposición mayor que tiene el personal de salud por estar frecuentemente expuesto a los pacientes, es un refuerzo. Es cierto que no hay estudios concluyentes (sobre la tercera dosis), pero eso no quiere decir que nosotros estemos pensando que la vacuna que hemos recibido como es la Sinopharm no sea una buena vacuna, es una buena vacuna”, resaltó.En ese sentido, el representante de los médicos en la región exhortó a la población a no bajar la guardia y a informarse a través de fuentes oficiales. Consideró que el peor error sería no vacunarse.

“El Colegio Nacional Médico ha hecho estudios en los que claramente se nota que entre el gremio médico, el número de hospitalización y de fallecidos ha disminuido considerablemente entre los vacunados, entonces la ayuda que hemos tenido con la vacunación es grande. Nosotros estamos en una exposición que no tienen otras personas; entonces, el peor error es no ir a vacunarse. Le pido a la población que se informe bien”, afirmó.

VACUNACIÓN. Ante el temor encajado en parte de la población liberteña frente a la vacuna Sinopharm, el ausentismo del grupo etario seleccionado por la Gerencia Regional de Salud durante las campañas de vacunación se notó en los últimos días. Sin embargo, para la gerenta regional de esta institución, Kerstyn Morote García, esta situación no se ha registrado. En declaraciones a Correo señaló que lo planificado por la Región se está ejecutando.

“Podemos decir que no ha habido ausentismo porque todos los puntos de vacunación han tenido personas que se han inmunizado, en diferentes porcentajes, pero han tenido. Tampoco podemos hablar de una afluencia de personas porque no ha sido así. Lo que sí puedo afirmar es que hemos llegado a lo que tenemos planificado vacunar. Le pido a la población que confíe en la Sinopharm porque el Instituto de Salud del Perú ha demostrado que con la segunda dosis se llega a un 96% de eficacia”, dijo.

Lo cierto es que, por ejemplo, en distritos de Trujillo como Florencia de Mora, tras el anuncio de la inmunización a mayores de 43 años, las vacunas se acabaron antes de tiempo y un buen grupo tendrá que esperar a la próxima convocatoria.

Entre el miércoles 21 de julio y el último sábado, hasta aproximadamente las 5 p.m., se había aplicado el 82,98% de dosis de Sinopharm dispuestas para esta parte del proceso de vacunación. Es decir, de un total de 20,312 dosis asignadas ya se habían aplicado 16,855.

Asimismo, hay que tener en cuenta que en la región ya se han inmunizado a 608,908 personas; de este grupo, 510,824 recibieron la dosis de Pfizer y la diferencia, es decir, 98,084, Sinopharm.