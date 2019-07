Un total de 108 personas fallecieron en accidentes

Síguenos en Facebook

Peligro al volante. La racha de accidentes de tránsito ha cobrado más vidas durante el primer semestre del año que los homicidios registrados durante el mismo periodo de tiempo en la región La Libertad.

De acuerdo al reporte de la Unidad de prevención e investigación de accidentes de tránsito de la Policía Nacional, de enero a marzo 108 personas perdieron la vida en aparatosos accidentes vehiculares y otras 290 quedaron con graves lesiones.

Mientras que en el caso de los homicidios, de enero a junio se registró 77 personas fallecidas por armas de fuego.

FATALIDAD

Según refiere el jefe de la Unidad de prevención e investigación de accidentes de tránsito, alférez PNP Víctor Espinoza Falcón, durante los seis primeros meses del año se han registrado 282 accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

De acuerdo a la data que manejan solo en lo que respecta a los accidentes donde se produjo la pérdida de vidas humanas y severas lesiones personas, en el mes de enero se produjeron 23 accidentes, febrero 16, marzo 22, abril 9, mayo 17 y junio 21.

Según explica el oficial, la causal más recurrente es el exceso de confianza de los conductores al ingresar en intersecciones, ya que no reducen la velocidad, tal como lo indica el Reglamento Nacional de Tránsito.

Asimismo, se ha evidenciado que choferes conducen en estado de ebriedad y que hay imprudencia de los peatones al cruzar las vías en zonas no señalizadas en zona urbana.

Sumado a ello, los investigadores han encontrado en muchos de los casos que los conductores no cuentan con licencia de conducir, el certificado de revisión técnica o el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat) e, incluso, que menores de edad están al volante.

Entre las provincias donde se registra el mayor número de accidentes de tránsito están Ascope, Virú, Trujillo en la costa; así como Otuzco, Pataz y Sánchez Carrión en la zona de la sierra liberteña.

En el caso de la zona rural, la mayoría de estos trágicos sucesos se produce por el despiste y vuelco hacia abismos.

Entre la lista de las víctimas mortales figura el alcalde de la provincia de Chepén, David Lías Ventura (54), quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se dirigía a la ciudad de Trujillo, al despistarse su camioneta.

EXHORTACIÓN

En tal sentido, el alférez Víctor Espinoza invocó a los usuarios del transporte (choferes y peatones) a respetar las reglas de tránsito.

“A los conductores exhortarlos a que siempre revisen su vehículo antes de salir de casa que no les falta el aceite, líquidos de frenos, que no haya desprendimiento de una u otra pieza, contar con el seguro (Soat) que es importante también”, refirió.

PAPELETAS

Mientras que la Unidad de Tránsito presentó un listado de las diez infracciones más recurrentes por los cuales se multa a los transportistas solo en la provincia de Trujillo.

De enero a junio se impuso 1,686 multas a los conductores por no usar el cinturón de seguridad, 1,938 papeletas por cruzar cuando el semáforo está en rojo, 2,009 por el uso excesivo de la bocina, 1,519 por estacionarse y no permitir el tránsito y 840 papeletas por no respetar las reglas de tránsito.

De igual manera, se multó con 678 papeletas a los choferes por circular usando el celular, 596 papeletas por no presentar la licencia de conducir o la tarjeta de propiedad, 439 por dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos, 667 por conducir un vehículo que no tiene el certificado de revisión técnica y 422 multas porque el vehículo no contaba con el Soat.