Verónica Torres sostiene que hay "retraso" en la gestión de Daniel Marcelo

Síguenos en Facebook

A poco de cumplirse 100 días de la gestión edil, la excandidata a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo Por Todos por el Perú, Verónica Torres Bravo, opinó que el alcalde Daniel Marcelo está "retrasado" en relación a lo que prometió en campaña electoral y lo que indica su plan de gobierno.

"Tal como se marca en sus porcentajes de objetivos y metas de su plan de gobierno consideramos que está un poco retrasado.No está haciendo las acciones que dijo; por ejemplo, el comercio ambulatorio donde dijo que trabajaría con los ambulantes, para facilitarles una galería, pero solo los ha reubicado a las calles aledañas. Otro punto es la recuperación de las áreas verdes, pues tampoco se ha logrado", manifestó.

Dijo que el tema de la basura no hay actividades para la solución definitiva de este problema. Verónica Torres no se animó a calificar con una nota a Daniel Marcelo, pues dijo que sería muy subjetivo. "Pero,sí estamos decepcionados porque no vemos esos ejes que pueden ser transformadores para nuestra provincia y eso es preocupante", acotó.

Torres pidió que Daniel Marcelo convoque a los líderes de otros partidos políticos y excandidatos para aportar con los equipos técnicos al desarrollo de la ciudad.