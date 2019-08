William León: “Acá tenemos que trabajar, para eso nos pagan”

Síguenos en Facebook

Hasta hace unos días el entonces gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Eduardo Azabache Alvarado, le respondía a los periodistas que él era capaz de planificar de tal manera su tiempo que hasta le alcanzaba para participar en actividades partidarias con tinte electoral. Sin embargo, ahora su sucesor, William León Huertas, asegura que no tendrá tiempo para dedicarlo a otro cosa que no sea trabajar al 100% en la tarea que le ha encomendado el gobernador Manuel Llempén Coronel.

A tres días en el cargo, León ha sostenido reuniones con los gerentes regionales, con el alcalde de Trujillo Daniel Marcelo y ha programado sentarse a conversar con los representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Asegura está preparado para el cargo y advierte que no tolerará actos de corrupción y que él mismo hará público cualquier hecho que dañe la gestión. A continuación explica a detalle qué tiene planeado realizar en el corto y largo plazo.

¿Qué expectativas tiene al frente de este nuevo cargo que acaba de asumir, nada menos que gerente general del Gobierno Regional de La Libertad?

Agradezco la consideración y la oportunidad que me da el gobernador Manuel Llempén y la intención es continuar el trabajo que se ha venido realizando. Vamos a fortalecer las áreas técnicas con personal especializado y técnico para seguir con ese trabajo. Tenemos toda la predisposición de hacer las coordinaciones con el Consejo Regional y también, por supuesto, con la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

Me he reunido con el alcalde Daniel Marcelo y le he pedido volver a reunirnos la próxima semana, queremos que participe su equipo de trabajo y el nuestro, para ver en qué medida podemos coincidir para mejorar en todas las provincias.

¿Cree que ha estado faltando esa coordinación y articulación entre las municipalidades y la Región?

Yo creo que hay que darle prioridad, no solo se tiene que ver el trabajo que se pueda realizar por separado cada institución. Hay trabajos que pueden ejecutarse siempre en coordinación. Eso se ha perdido un poco y hay que retomarlo, hay que trabajarlo y el alcalde Daniel Marcelo está, por supuesto, conforme con todo esto. Siempre pensando en la ciudadanía, hay que gastar bien el presupuesto, esa es nuestra intención, mejorar la ejecución presupuestal, las condiciones de salud y educación; siempre con el tecnicismo que deben de tener estas áreas y eso para mí es importante. Además, siempre voy a tener las puertas abiertas a las personas que quieran apoyar a la gestión, no importa la camiseta política. Yo voy a escuchar a todos por igual.

Cuando usted anuncia que se reforzarán ciertas áreas en el gobierno regional con personal técnico y especializado, ¿eso significa que se contratará a este nuevo equipo?

Eso significa que estamos retirando a algunas personas para fortalecer las áreas y en poquísimos casos vamos a contratar personas como locadores. Porque, también, tenemos una baja, ustedes lo conocen, muchos funcionarios han tenido que retirarse, han tenido que dejarse sin efecto sus resoluciones del Órgano de Control Institucional (OCI), ¿no? Eso también lo estamos trabajando y ya se hará convocatoria en un momento de los perfiles de las plazas que se van a ocupar y haremos un trabajo totalmente abierto para ver quiénes son las personas que nos van a apoyar en esta gestión.

¿Qué perfil se está buscando?

Siempre mirando que estas personas tengan la experiencia, el profesionalismo y las capacitaciones que corresponden a determinados cargos. Eso es una disposición de nuestro gobernador y el transcurso de los días vamos a hacer la convocatoria y también las evaluaciones correspondientes. Ahora, hay que aclarar que la convocatoria no significa que se hará un concurso público, sino como son cargos de confianza, claro, vamos a tener que entrevistar y ver quiénes de ellos pueden ocupar esos puestos.

El gobernador Manuel Llempén está exigiendo un trabajo de sus gerentes al 100%. Incluso les puso un plazo para decidir si iban a estar con él empujando la gestión o tenían otros planes políticos. Esto, obviamente, en relación a que se han iniciado las actividades electorales con miras a la candidatura de César Acuña a la Presidencia de la República y varios funcionarios están inmersos en el tema. ¿Usted exige lo mismo?

Yo creo que se tendría que evaluar ahí, si solo es en fines de semana, entonces pueden hacer su apoyo político, siempre y cuando me hagan un buen trabajo, porque todos los gerentes en este momento van a estar en evaluación y todo su personal también. Esa es la tarea que se me ha encomendado, y si yo veo que hay un funcionario que no está haciendo un trabajo productivo para la región, porque está concentrado en otras cosas, efectivamente habrá que pedirle que pida su licencia sin goce de haber, es lo más recomendable; pero si hay un funcionario que está rindiendo y tiene el espacio y tiempo para poder realizar otras tareas o cosas personales yo creo que no hay ningún problema.

El tema está en que rindan y ese trabajo de evaluación ya lo estamos analizando desde la gerencia general, y voy a ser muy exigente en esto.

¿Cuando usted sostiene que han tenido una “baja” al verse obligados a sacar de los cargos al menos 34 funcionarios observados por Contraloría, se puede inferir que entre ellos sí había servidores idóneos para los puestos?

Por su puesto, sino que a veces se trata del Manuel de Organizaciones y Funciones (MOF) que está totalmente desfasado. Por un lado Contraloría nos dice adecúate y por el otro nos piden cambiar el manual. Pero por cuestiones netamente técnicas se tuvo que cambiar el perfil individual de puestos, que es otro instrumento de gestión, que luego de un trabajo coordinado con Servir solo se pudo realizar para algunos funcionarios.

Entonces, ¿desde su punto de vista algunos no debieron irse?

Sí, efectivamente, hay profesionales de gran trayectoria y han estado trabajando desde las gestiones anteriores, no todos han sido designados este año. En fin, es una labor que ha hecho la Contraloría que nadie lo esperaba, pero hay que esperar, vamos a seguir trabajando con Servir para que en algún momento el MOF sea más abierto y las personas que realmente tengan la capacitación y experiencia en las áreas, puedan asumir el trabajo sin problema alguna.

Usted también fue observado por Contraloría por no reunir el perfil para el cargo.

Tengo más de 20 años en la gestión pública, tengo experiencia, capacitación y yo creo que la voy a demostrar en el transcurso de las siguientes semanas. En su momento, al órgano de control le hemos dado respuesta y el perfil individual de puestos satisface el cuestionamiento que se nos hizo en un primer momento.

Tras conocerse su designación como el nuevo gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, algunos consejeros han salido a decir que se le debe dar un plazo prudencial para que usted pueda evidenciar resultados. ¿En cuánto tiempo cree que se notará la muñeca de William León?

Yo creo que eso lo podré decir en el transcurso de estos días, recién estoy asumiendo el cargo y estoy sosteniendo reuniones. Mal haría al decirle 10, 20 días o un mes, cuando todavía estoy en pleno involucramiento para resolver los problemas en forma más rápida y con el profesionalismo y con los técnicos con los que se cuenta. Pero sí, efectivamente, yo tengo que dar cuenta no solo al Consejo Regional, sino a la ciudadanía principalmente. Tengo que informar sobre los resultados a corto y mediano plazo. Entonces, yo soy consciente de eso, no tengo ningún problema.

Usted comentaba al inicio de la entrevista que ya se había reunido con el alcalde Daniel Marcelo para coordinar proyectos en conjunto. Pero, ¿qué pasa con la reconstrucción, también es prioridad, se reunirá con sus representantes acá en Trujillo o Lima para lograr la ejecución de las obra ya?

Sí, definitivamente, el tema de la reconstrucción es una preocupación para todos, especialmente para la ciudadanía y como le dije, en un primer momento, lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto sabiendo qué es lo que tiene la municipalidad, qué es lo que tiene Sedalib, qué tiene la reconstrucción, qué tenemos nosotros y, a partir de ahí, hacer un trabajo rápido, porque el tiempo está pasando y esa es una gran preocupación. Entonces, es una prioridad en mi gestión que la voy a abordar entre estos días. La semana que viene me volveré a reunir con el alcalde y estoy coordinando una reunión con reconstrucción con cambios. Lo que queremos ver es cómo podemos ir destrabando algunos cuellos de botella, eso es importante porque no podemos permitir que la corrupción y burocracia apañen este proceso. Voy a ser muy firme en este tema del destrabe, no vamos a permitir inconductas relacionadas a corrupción.

¿A qué se refiere, puede ser más específico?

Vamos a estar muy atentos y estoy formando un equipo técnico desde la gerencia general para hacer seguimiento directamente a las gerencias que tienen que ver con la elaboración de expedientes, estudios, contrataciones. Entonces vamos a estar muy atentos a esto, lo empezamos desde este lunes. Haremos público aquellos temas que perjudican a la gestión y aquellos funcionarios que incurran en ello tendrán que ser sancionados y ustedes serán los primeros en enterarse de algunos casos que yo advierta en irregularidades de esta naturaleza.

Entonces su compromiso está dado. Asegura que la Región tendrá un gerente que esté trabajando al 100% y no lo veamos en actividades políticas y electoreras. Eso le está ofreciendo a la ciudadanía, ¿es así?

Quien le habla va estar mañana, tarde y noche en la Región. Así como lo escucha. Yo estaré abocado a este cargo que me ha dado el gobernador y estoy muy empecinado en que se hagan las cosas bien; si tengo que quedarme 10, 12, 14 horas, eso no me interesa. Yo les he dicho a mi equipo que si hay que quedarnos 14 horas lo vamos a hacer, no hay problema, pero hay que sacar los proyectos, tenemos que trabajar, para eso nos pagan, ¿no es cierto? Estamos convencidos de que vamos a hacerlo y ese es mi compromiso.

Ya para terminar. Llegó una información extraoficial de que su relación con Eduardo Azabache no era de las mejores. ¿Eso es cierto?

No, descarto totalmente, mi relación es buena. El ingeniero Azabache ha tomado una decisión personal y se respeta. Nosotros continuamos, fortalecemos y seguimos para adelante. La Región no puede parar.