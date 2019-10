Advierten pago de subvenciones sin sustento en UNPRG

Síguenos en Facebook

Bajo observación. La Contraloría puso en la mira el pago de una serie de subvenciones dentro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, las cuales habrían sido otorgadas sin el debido sustento en una directiva interna.

Así lo indica el informe de orientación de oficio N° 012-2019 emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la casa de estudios, para el cual fueron revisadas 35 subvenciones económicas otorgadas mediante sendas resoluciones rectorales y directorales, entre enero y octubre de este año.

DOCUMENTO

El reporte del órgano de control enumera 22 resoluciones rectorales a favor de trabajadores y docentes de la universidad, con el fin de cubrir gastos diversos: viajes de comisión de servicios, compra de pasajes aéreos, participación en eventos académicos, ejecución de proyectos, etc. Los pagos varían entre S/ 1,600 y S/ 26,200.

Cabe indicar que OCI no cuestiona la necesidad de entregar dicho financiamiento; no obstante, advierte que las respectivas resoluciones no presentan uniformidad en aspectos como el plazo para la rendición de cuentas o el requerimiento de informes sobre el cumplimiento de lo subvencionado.

En ese sentido, el informe señala que la universidad solo cuenta con una directiva para "los procedimientos que regulan la autorización y rendición de cuenta de viáticos, pasajes, consumo de combustible y otros gastos de viaje oficiales". No obstante, si bien algunas de las resoluciones revisadas hacen referencia a dicha directiva, para OCI la misma "no regula el otorgamiento de subvenciones económicas por lo que habría incongruencia en cuanto a su aplicación en este tipo de beneficios".

Una situación casi idéntica se da en el caso de 13 resoluciones directorales por montos que van desde los S/ 480 hasta S/ 23,082. Todas las subvenciones citadas en el informe suman S/ 221,603.

RESPUESTA

El reporte de OCI menciona que, desde la misma UNPRG, precisaron como sustento legal la Ley N° 30879, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019", así como lo indicado en la partida "2.5 Otros Gastos" de los clasificadores económicos de gastos. Además, la oficina de Sistemas Contables informó que "se cuenta con un proyecto de directiva para el otorgamiento de subvenciones".

Pese a ello, el órgano de control señala que la Ley N° 30879 "no regula el otorgamiento de subvenciones económicas a personas naturales, salvo algunas excepciones". Asimismo, indica que no todos los motivos y beneficiarios que figuran en la resoluciones revisadas se ajustan a lo detallado en la mencionada partida "2.5 Otros Gastos".

Correo buscó comunicarse con el rector Jorge Oliva Núñez para conocer su versión y las acciones que serán tomadas ante el informe de OCI, pero si bien contestó a una primera llamada telefónica y señaló que le era imposible conversar pues estaba en una reunión, luego no se obtuvo respuesta.