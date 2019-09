Advierten que obra de Hospital Regional no está liquidada

Síguenos en Facebook

La intervención del Ministerio de Salud (Minsa) debido a la muerte de 30 recién nacidos en el Hospital Regional de Lambayeque ha revelado nuevas deficiencias en este establecimientos de alta complejidad.

Tras una reunión con el equipo técnico del Minsa, el Gobierno Regional reveló que la obra del Hospital Regional de Lambayeque no está liquidada, inconveniente que entrampa la inversión en infraestructura y reposición de equipos.

DETALLE

En julio de 2011, se inauguró el Hospital Regional de Lambayeque como un establecimiento con la categoría de tercer nivel de atención.

Ocho años después, este nosocomio no cuenta con suficientes incubadoras para evitar la mortalidad neonatal ante un sorpresivo incremento de partos prematuros.

Tras varias horas de reunirse con un equipo técnico designado por el Ministerio de Salud, las autoridades de la región revelaron que -entre tantas otras dificultades- la obra del Hospital Regional de Lambayeque no está liquidada.

La gerente del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), María Rita Castro Grosso, aseguró que este hecho pasó inadvertido -hasta ayer- luego que la anterior gestión del exgobernador Humberto Acuña Peralta no cumpliera con el proceso de transferencia.

“La obra no está cerrada en el sistema de Invierte. La consecuencia es que al no estar liquidada no se puede ver el plan de reposición porque no sabes cuántos equipos tienen, cuántos están malogrados, cuántas camas y plazas necesitas. Son 181 plazas que debieron ser convocadas desde el año anterior”, agregó la funcionaria.

Castro Grosso argumentó que la liquidación de la obra no se pudo resolver a inicios de este año porque es un proceso “muy complejo”.

“No se hace en un mes ni en cinco meses. Salud nos ha informado esto hoy día. El Hospital Regional de Lambayeque es una unidad ejecutora y tiene un presupuesto, no hay que confundir. La reposición de equipos se debe a la liquidación”, justificó.

La gerente insistió en que este hecho debió ser informado a través del proceso de transferencia de gestión que no concluyó pese a la prórroga del plazo.

ACUERDOS

El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, Óscar Broggi Angulo, presentó el acta de trabajo suscrita entre el referido ministerio y el Gobierno Regional de Lambayeque.

Se trata de una serie de compromisos que incluyen mejorar la ejecución del presupuesto y cumplir con el pago de horas complementarias al personal médico del Hospital Regional de Lambayeque.

Solo por el pago de horas complementarias se determinó que existe una deuda de 2 millones 980 mil soles pero aún se deberá evaluar las fuentes para financiar este pago.

Otro de los acuerdos está relacionado con la falta de incubadoras en el referido nosocomio. Según explicó el viceministro, se ha dispuesto el alquiler de estos equipos, además de ventiladores mecánicos, monitores y surfactantes, a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Sin embargo, no se precisó la cantidad de equipos que serán alquilados debido a que en los próximos días un equipo del Minsa realizará el diagnóstico.