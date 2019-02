Advierten que “Tandazo” provee armas a ranqueados hampones de varias ciudades

Síguenos en Facebook

El hampa continuaría haciendo de las suyas en la Capital de la Amistad y en toda la región Lambayeque, pues además de extorsionar, ahora también los delincuentes alquilan diversas armas de fuego.

Fuentes de la Policía de Inteligencia revelaron que, a través del seguimiento que realizan a varias bandas criminales, han identificado que un expresidiario, que hace meses salió en libertad tras cumplir su condena por algunos delitos, está en el “negocio” del armamento.

OPERAN

Según los investigadores, se trata de un maleante apodado “Tandazo” o “Gallo”, quien sería el cabecilla de la red delictiva que estaría acaparando todo el accionar criminal en Chiclayo.

“Un colaborador que está inmerso en la banda nos ha asegurado que el Gallo tiene un deposito en su casa con un arsenal de todo calibre. Él actualmente está alquilando estas armas de fuego a ranqueados hampones y no solo de aquí, llegan de varias partes del país. Los malhechores luego de realizar sus crímenes regresan a devolverlas. Aún no sabemos cuánto es el pago por el alquiler de cada una de las armas, pero no sería el único que tiene ese ilícito negocio”, sostuvo la fuente.

De igual forma, la fuente dijo que aún están a la espera de más información y datos precisos para poder intervenirlo y luego apresarlo, ya que se estarían cometiendo varios asesinatos en otras regiones. Las armas también se usarían para asaltos y robos.

Al parecer, las pistolas, revólveres y otros son robados a transeúntes que cuentan con licencia y también al personal policial.

EXTORSIÓN

El bandido no solo estaría cometiendo el delito de tráfico ilegal de armas de fuego, también continuaría en las extorsiones a diversas empresas de taxis y colectivos.

“Cobran cupos diarios a los taxistas y colectivos que están cerca a un centro comercial, su sticker es de la hermandad del Señor de Los Milagros y el gallo”, acotó.