Aita confirma que le propuso a Acuña ir al GRL con Lucio Asalde a la MPCh

Tras lo declarado por la responsable político de Alianza Para el Progreso (APP) en la región, Mary Acuña Peralta, donde involucraba en una eventual candidatura al actual prefecto regional, Rafael Aita Campodónico, Correo conversó a solas con la autoridad, quien lo contó todo.

¿Conversó con Mary Acuña para que sea su candidato en APP?

Sí, he conversado con ella muy ligeramente, porque de un tiempo acá, César Acuña hace meses me dijo: oe, Rafael, me encantaría que tú y la negra (Mary Acuña) fueran por APP; ya le dije, yo soy independiente, muchas gracias, eso también fue una conversación muy ligerita.

¿Qué candidatura le propuso Mary Acuña?

Ser candidato a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Pero en su agenda personal está postular al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), ¿se lo dijo?

Claro.

¿Qué le respondió?

Que tenían candidato, pero que era un precandidato, que no tenían nada definido y que eso podía ser una segunda conversación.

O sea ¿le dejó la puerta abierta como invitado al GRL?

No me dijo exactamente para que vaya como invitado, me dejó la puerta abierta para conversar los temas más adelante.

¿Para conversar sobre el GRL que es su interés?

Sí, sí.

¿Mary Acuña le deslizó la posibilidad de que se inscriba en APP y participe en las internas?

En algún momento me dijo: de repente puedes participar en las elecciones internas; y yo le hice ver que ya se cerró el padrón.

¿Qué le pasó por la mente en ese momento, sabiendo que Agustín Lozano es el precandidato de APP?

Aclaro que Agustín es mi amigo… es una idea simpática, pero también tengo invitación para ir como candidato al GRL por el Partido Popular Cristiano (PPC) que está ahí en conversaciones, les he dicho que tengo plazo hasta el día 5 de abril para poder renunciar (como prefecto) en caso me anime a postular, no quiero comprometerme con nadie hasta que no sepa qué va a pasar con los ofrecimientos de esta Prefectura del plan piloto, si esto se da, me quedo en la Prefectura.

¿Sabía que APP conversaba con Arturo Castillo?

No, me enteré el día que salió la entrevista que le hiciste a Mary Acuña.

¿Tiene más propuestas de otros partidos?

Ha venido un representante de Yehude (Simon) como 4 a 5 veces que quiere que vaya a la MPCh por ellos; ha venido un profesor de la USAT, Martín Cabrejos, que él va a la MPCh y me ha pedido lo acompañe al GRL y le he dicho lo mismo, tengo temas complicados con el Gobierno, la cosa no está bien, no es el momento para tomar decisiones en candidaturas, no se sabe qué pasará de aquí al 22 de marzo (debate de la vacancia presidencial).

¿Qué tanto ha cambiado su agenda política luego de que Mary Acuña revelara su nombre como posible invitado?

La agenda no ha cambiado. Yo me siento contento, feliz, es una alternativa muy buena, estoy consultando con la gente.

¿APP tiene la ventaja en una eventual toma de decisión suya para postular?

Sí, creo que sí tiene ventaja, pero he pedido que esa ventaja se puede convertir en alianza con el PPC, sería ideal.

¿A quién le planteó esto?

A Mary Acuña.

¿Cómo reaccionó?

Muy bien… me dijo: sí, Rafael, me parece bien.

En APP, Mary y Humberto Acuña no quieren ser candidatos a la MPCh.

Yo le he propuesto a Lucio Asalde.

¿Le propuso a Mary Acuña que Lucio Asalde vaya a la MPCh y usted al GRL?

Sí (lo propuso), no conversamos el tema, pero me preguntó y le dije que me encantaría.

Ha pasado por varias tiendas políticas y muchos le critican esto.

Por eso no pertenezco a ningún partido político, cuando tuve ese tema de Solidaridad Nacional y tuve un problema en esa época dije, la verdad, prefiero ser independiente, por eso en algunas oportunidades no he participado, porque no tengo partido… por eso converso con todos los políticos y autoridades.