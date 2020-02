Alcalde Marcos Gasco pide más acción policial contra ambulantes

El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, solicitó mayor acción policial contra los comerciantes ambulantes que continúan haciendo uso de la vía pública, en calles aledañas al mercado Modelo.

El burgomaestre lamentó que, por la presencia de comerciantes informales en las calles, la Fiscalía haya iniciado un proceso penal en su contra y lo quiera “meter preso”. Es por ello que instó al general Julio Díaz Zuloeta que disponga de personal policial en apoyo de la comuna.

“Hemos perdido presencia en el mercado Modelo, y la Fiscalía está detrás del titular de la municipalidad que soy yo y quieren llevarme preso; sin embargo no encuentro el apoyo sustancial de la Policía Nacional. Yo insto al general Julio Díaz que haya mayor acción, porque quienes han puesto el pecho permanentemente son los policías municipales, y tengo decenas de ellos quebrados en la cabeza, o apuñalados en el pecho”, señaló

Por último, precisó que al iniciar su gestión solo encontró a 50 trabajadores en el área de Serenazgo, por lo que aumentó el número a 300. Sin embargo, considera que no es suficiente y quiso contratar a 300 trabajadores más; pero dicho proceso fue observado por la Oficina de Control Interno (OCI), siendo paralizado.

“Lamentablemente el municipio, por temas burocráticos, no puede hacer la contratación. He estado con el presidente de Servir, he estado incluso con la misma ministra de Economía para que nos puedan hacer un decreto de urgencia en beneficio de la municipalidad, en beneficio de la seguridad ciudadana de Chiclayo y la recuperación de espacios públicos, que al ser invadidos genera caos y delincuencia", refirió.