Tras ser desalojados de las calles adyacentes al Mercado Modelo, decenas de comerciantes ambulantes realizaron una movilización para exigir al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, que instale una mesa de diálogo y pueda escuchar sus propuestas.

“Pedimos que se evite la actitud prepotente y abusiva de los policías municipales, no somos delincuentes, pedimos respeto y una mesa de diálogo para presentar nuestras propuestas y se busque una salida a este problema social, porque no se trata solo de desalojarnos y no implementar ninguna medida, somos seis mil comerciantes y detrás de cada uno hay una carga familiar”, señaló el dirigente David Hernández.

Ante esta difícil situación que atraviesan los comerciantes informales, el dirigente propuso un reordenamiento inmediato para que puedan seguir trabajando. “Aunque nos lleven a la salida de Ferreñafe o Lambayeque, pero a todos, porque el comercio que tenemos funciona con todos”, acotó.

Por último, descartó la posibilidad de ser reubicados en el mercado la Despensa, en el distrito de José Leonardo Ortiz, pues no reúne las condiciones necesarias para poder trabajar. “La propuesta que tienen es llevar a la Despensa solo a mil, pero el lugar no cumple con servicios básicos, como agua, desagüe, pista, y seguridad. Pretenden que vayamos allá sin ninguna garantía”, aseveró.