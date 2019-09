Amenazan a directivo de taxistas por farolas

Síguenos en Facebook

El gerente encargado de la empresa “Taxi Hospital Regional”, Guillermo Alexander Chuzón Laos (42), denunció que fue extorsionado por dos sujetos que le exigieron farolas para trabajar en su paradero, en Chiclayo.

El denunciante sindicó a Yovani Puse Céspedes (30) y a un sujeto conocido con el apelativo de “Loco Lima”, como los presuntos extorsionadores.

Detalló que se encontraba en su vehículo de número de matricula M4J-247, afuera de dicho nosocomio, cuando de pronto los denunciados lo obligaron a subir a otro automóvil y le pidieron que les otorgue dos farolas, pero el agraviado se negó.

“Me dijeron, de manera prepotente, que no sabía con quién me estaba metiendo. Después de esto, el tal ´'Loco Lima' ha ido a buscarme con otro sujeto al paradero y me preocupa”, dijo Chuzón ante la Policía.