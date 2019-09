Ángela Zavaleta: “El pedido lo hizo la directora de la Aldea Infantil con nombre propio”

Síguenos en Facebook

Semanas antes de renunciar al cargo de gerente regional de Programas Sociales, Ángela Zavaleta Gonzáles, recibió el pedido de intervenir para que se autorice el destaque de la consejera Gisela Fernadez Muro.

La exgerente responde por este hecho que involucra a Janet Núñez Mayanga, exdirectora de la Aldea Infantil y quien ahora la reemplazará en el cargo.

¿Por qué decidió renunciar al cargo de gerente regional de Programas Sociales?

Agradecí la designación del gobernador regional para trabajar estos ocho meses. Di un paso al costado porque tengo nuevos proyectos.

¿Enfrentó dificultades en esta gestión?

Me voy muy tranquila de haber hecho todo lo que he podido. He cumplido con las metas propuestas en mi plan operativo institucional. Hasta agosto, logré el 80% de lo que dice mi plan.

¿Pudo conversar con el gobernador sobre su renuncia?

Llegué a agradecerle mi designación y el tiempo que había permanecido con él. Han habido especulaciones y eso me incomoda. Al parecer, no lo dicen claramente porque junto a mí han salido otros funcionarios y han salido porque el gobernador estaba evaluando resultados.

El gobernador explicó que los cambios eran en base a los resultados de estos 8 primeros meses de gestión.

Lo que quiero que quede claro es que he trabajado acorde a lo que dice mi manual. He cumplido con las metas y he dado mucho más de lo que he debido dar porque nosotros sí tenemos incomodidades.

¿A qué se refiere?

Nuestro presupuesto es bastante limitado, considerando que mi función es el fortalecimiento de capacidades técnicas en los 38 municipios. Todos los técnicos, en los diferentes programas que se manejan, necesitan logística. Esperamos que el gobierno pueda agilizar más presupuesto porque la mayor parte se va en el pago de trabajadores y beneficios.

¿Cuántos trabajadores tenía a su cargo?

Once, en total, para la subdirección de Personas con Discapacidad, la subdirección de Desarrollo Social y la Aldea Infantil que tiene su presupuesto aparte, pero también es insuficiente.

¿Cuál es la situación en la aldea infantil “Virgen de la Paz”?

Son 60 niños asignados en una aldea donde solo deberían haber 27. Hay nueve casas y deben haber tres niños asignados por cada casa.

El 01 de agosto, la entonces directora de la aldea infantil, Janet Núñez Mayanga, le solicitó a usted el destaque de la consejera regional Gisela Fernández Muro como profesora de la aldea, ¿cómo respondió a este pedido?

El pedido lo hizo la directora de la Aldea Infantil con nombre propio. Cuando llega a mi despacho el documento, vino la misma consejera, le dije “no puedo hacer nada, tengo que enviarlo, porque soy una gerencia reindente, a la gerente general Mary Castro Grosso, ella se encargará de evaluarlo”. Ellas estaban insistiendo mucho pero tuve que dejarlo muy en claro porque no me gusta que me presionen cuando algo no debe ir.

¿A qué se refiere al decir que es una gerencia reindente?

Reindente significa que la gerencia de Programas Sociales no tiene independencia económica, depende de la gerencia general y del gobernador.

¿Hubiera sido irregular que usted aceptara el pedido de intervenir para el destaque de la consejera sin que lo supiese la gerente general?

Claro, por supuesto. No podía hacerlo. El problema es que ella no puede ser juez y parte porque es consejera. ¿Cómo va a fiscalizar algo del mismo lugar donde va a trabajar?

La consejera señaló a Correo que tiene el derecho de enseñar pero, al tratarse de una aldea que depende del gobierno regional, ¿esto está permitido?

Para mí, eso no debe ir. La Ley de Gobiernos Regionales en el artículo 15 señala que no puede ser juez y parte. Por más que ella me decía, le dije: “lo siento, disculpe consejera, vaya a gerencia general, allí se encargarán de hacer el trámite”.

¿Después de conversar con usted, la consejera insistió en el pedido?

Estuvo aquí todo ese día para que vea el documento pero, a pesar que se molestó, le dije que no podía, de ninguna forma, resolver ese documento. Eso sí me molesta, una injerencia en el gobierno regional.

En el documento, se solicitaba que usted interponga “sus buenos oficios” ante el gerente regional de Educación para que autorice el destaque.

Es todo un trámite. Pero un documento no puede venir con nombre, un documento de Aldea Infantil debió venir diciendo “necesito una profesora”. Muchas veces he solicitado tanto a Salud como Educación porque nos falta 3 profesores, 3 psicólogos, y 3 asistentes sociales para acreditar el CAR (Centro de Albergue Residencial).

¿Se busca reactivar el colegio de la Aldea Infantil?

No, no puede haber ningún colegio porque son muchas especificaciones técnicas. Necesitamos profesores para que a estos niños les puedan hacer reforzamiento de clases, asistentes sociales para revisar los expedientes y psicólogos para que sean tratados.

¿Cómo respondieron a esta solicitud en la Gerencia de Educación?

Al pedirle al gerente de Educación, la UGEL Chiclayo me dijo que no se podía porque no tenían profesores para que puedan pasar a la aldea, era imposible el destaque y ahora solicitan que ella (consejera regional) vaya.

¿El trámite para el destaque de la consejera continúa?

Sí, el documento está en asesoría legal.

¿El pedido para destacar a la consejera fue una de las razones de su renuncia?

Sí, un poco tuvo que ver. A mí no me gusta que una consejera venga y me diga ‘Angela, tienes que hacer esto’.