Anselmo Lozano: “La autoridad soy yo, no ellos (consejeros)”

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, asegura que no cambiará a su principal funcionaria de confianza, la gerente María Castro Grosso.

Pese a la moción de interpelación que se aprobó el último miércoles, la autoridad niega que esta decisión sea legítima y critica el desempeño de los consejeros regionales, a casi tres meses de gestión.

¿Le sorprendió la interpelación aprobada con el voto de uno de los consejeros oficialistas, Esar Aguilar Valdera?

No. Eso se estaba cocinando desde hace mucho tiempo. Estas son acciones netamente políticas para desestabilizar estos tres meses. Pero no lo van a conseguir. Respeto su decisión, pero no la comparto por su desconocimiento de las normas.

¿La interpelación solo responde a un desconocimiento?

O quizás un trasfondo político. La ley orgánica regional, en su artículo 15, establece las atribuciones conferidas al Consejo Regional. Y de ninguna manera, pueden consignar en su reglamento lo que no está en la ley. Están violentando derechos fundamentales.

Esta contradicción entre el reglamento interno y la Constitución, ¿afectará la continuidad de sus funcionarios? Cuando una norma está mal, prima la ley. En el artículo 15 no existe la palabra interpelación porque las interpelaciones son a políticos. La gerente regional (María Rita Castro Grosso) es una técnica. No es política.

Pero los consejeros buscan respuestas de la actual gerente sobre el presupuesto.

La Constitución establece que solo le corresponde al Congreso interpelar, por ejemplo, a ministros. No es potestad de ningún gobierno regional. Si alguien lo está haciendo, es inconstitucional y hasta un abuso de autoridad. ¿Por qué interpelar sin armas jurídicas? ¿No tienen abogados que los asesoran? Estos señores quieren desestabilizar pensando en las elecciones futuras.

No solo los consejeros de Alianza Para el Progreso (APP) votaron a favor.

No tenemos agua las 24 horas. Ellos no quieren que tengamos agua de calidad en Lambayeque. Al haber denegado para poder continuar este proyecto de agua por gravedad, se entiende que no han venido a servir al pueblo.

¿Qué es lo que pretendía al presentar este proyecto ante el Consejo?

Que aprueben cofinanciar una deuda de 30 millones de soles para el proyecto. Si no tenemos agua, nunca vamos a combatir la anemia. Eso no entienden.

Para aprobar ese monto, se necesita tener un sustento.

La idea es que se comprometa 30 millones. El Ministerio de Economía puede decir que no hay dinero, entonces ¿cómo lo pago? Como estoy buscando con la Embajada de la India que se ejecute este proyecto, después de 8 años se cobraría esa deuda.

¿Qué va a pasar con ese proyecto si el Colegio de Ingenieros ha negado su respaldo?

Yo pensaba trabajar con el Colegio de Ingenieros. Les digo ‘gracias’. En otras palabras, ‘no te necesito’. Si no piensan en obras de impacto, déjame contar con mi equipo. Seis consejeros no quieren obras de impacto regional. No quieren el desarrollo. Quieren continuar como hemos estado estos 8 años de atraso. Pero voy a hacer mi gestión con mis cuatro consejeros.

Pero cuatro consejeros pueden seguir siendo minoría en las próximas sesiones de consejo.

No me interesa, que continúen. El pueblo es soberano. Que sigan en su posición (en referencia al resto de consejeros). ¿Qué ordenanza o acuerdo han aprobado en estos tres meses? ¿Qué aporte han dado al Ejecutivo? Su función es normativa y fiscalizadora. Y tendrán luz verde para que fiscalicen pero no cometiendo un abuso.

¿Cuándo van a presentar el recurso de amparo que anunció la gerente regional contra la moción de interpelación? Estamos esperando que notifiquen a la gerente. Hasta ahora no lo hacen. ¿Qué pasó? Tanto salieron con bombos y platillos, pero que notifiquen. No lo hacen porque se han equivocado.

Pese a los resultados que pueda tener la interpelación, ¿va a continuar la gerente regional en el cargo?

No se va a ir. Porque la autoridad soy yo, no ellos. Ella va a continuar.